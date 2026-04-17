होटल के कमरे में प्रेमिका का पारा हुआ हाई, प्रेमी को हथौड़े से पीट-पीटकर कर मार डाला

आगरा एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की बेहरमी से हत्या कर दी। प्रेमी-प्रेमिका ने एक होटल में कमरा लिया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमिका ने प्रेमी पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

UP News: यूपी के आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शुक्रवार को एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की बेहरमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक प्रेमी-प्रेमिका ने एक होटल में कमरा लिया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। प्रेमिका ने प्रेमी पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये मामला मलपुरा क्षेत्र के इटौरा का है। किरावली क्षेत्र का रहने वाले 36 साल के खिल्लो का प्रेम प्रसंग मलपुर की रहने वाली युवती के साथ था। दोनों ने शुक्रवार को एक होटल में कमरा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में शराब पी। इस दौरान किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवती ने अपना आपा खो दिया और हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह शव के पास बैठी रही।

जब कमरे से चीखने-चिल्लाने की आवाज आई तो होटल संचालक ने डायल 112 पर सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो युवक खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है और मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।