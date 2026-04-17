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होटल के कमरे में प्रेमिका का पारा हुआ हाई, प्रेमी को हथौड़े से पीट-पीटकर कर मार डाला

Apr 17, 2026 05:23 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा, आगरा
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आगरा एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की बेहरमी से हत्या कर दी। प्रेमी-प्रेमिका ने एक होटल में कमरा लिया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमिका ने प्रेमी पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। 

होटल के कमरे में प्रेमिका का पारा हुआ हाई, प्रेमी को हथौड़े से पीट-पीटकर कर मार डाला

UP News: यूपी के आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शुक्रवार को एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की बेहरमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक प्रेमी-प्रेमिका ने एक होटल में कमरा लिया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। प्रेमिका ने प्रेमी पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये मामला मलपुरा क्षेत्र के इटौरा का है। किरावली क्षेत्र का रहने वाले 36 साल के खिल्लो का प्रेम प्रसंग मलपुर की रहने वाली युवती के साथ था। दोनों ने शुक्रवार को एक होटल में कमरा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में शराब पी। इस दौरान किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवती ने अपना आपा खो दिया और हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह शव के पास बैठी रही।

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जब कमरे से चीखने-चिल्लाने की आवाज आई तो होटल संचालक ने डायल 112 पर सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो युवक खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है और मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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शराबी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मारा डाला

उधर, रायबरेली में के एक गांव के रहने वाले नशेड़ी पति ने बीते बुधवार देर शाम पत्नी को लाठी डंडा से पीटकर जख्मी कर दिया। पत्नी को मरणासन्न हालत में छोड़कर चला गया। मोहल्ले के लोगों ने उसे सीएचसी जतुवा टप्पा पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मां ने पति के खिलाफ थाने में हत्या की तहरीर दी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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