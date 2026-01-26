गर्लफ्रेंड को चलती सफारी में दी मौत, दो दोस्तों से बात करने पर किशोरी का खौफनाक कत्ल

संक्षेप: लखनऊ के पारा निवासी एक महिला ने 15 जनवरी को अंशु गौतम नामक युवक के खिलाफ अपनी बेटी को भगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अंशु को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने कत्ल की पूरी कहानी उगल दी। अंशु ने बताया कि उसकी दोस्ती किशोरी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके से लापता एक किशोरी के प्रेम-प्रसंग का बेहद खौफनाक अंत हुआ। दो दोस्तों से बातचीत करने पर किशोरी को युवकों ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर चलती सफारी में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने और वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपियों ने शव को सरोजिनीनगर में रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया, जिससे ट्रेन गुजरने पर उसका सिर धड़ से अलग हो गया।

भगाने के केस में पकड़ा गया तो खुला राज पारा निवासी एक महिला ने 15 जनवरी को अंशु गौतम नामक युवक के खिलाफ अपनी बेटी को भगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब अंशु को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने कत्ल की पूरी कहानी उगल दी। अंशु ने बताया कि उसकी दोस्ती किशोरी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बाद में उसे पता चला कि उसका दोस्त अंशिक यादव भी उसी किशोरी से बात करता है। दोनों ने मिलकर किशोरी को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।

एसयूवी में हत्या और ट्रैक पर बिछाया शव साजिश के तहत आरोपियों ने अपने तीन अन्य दोस्तों रिशु यादव, वैभव सिंह और दीपक को भी साथ लिया। 13 जनवरी को अंशु ने किशोरी को मिलने बुलाया और उसे एसयूवी में लेकर रवाना हो गए। चलती गाड़ी में ही आरोपियों ने किशोरी की हत्या कर दी। इसके बाद सरोजिनीनगर थाना क्षेत्र के पिपरसंड के पास रेलवे ट्रैक पर शव को इस तरह लिटा दिया कि वह सुसाइड लगे। ट्रेन गुजरी तो किशोरी का सिर कट गया। सरोजिनीनगर पुलिस ने उस समय अज्ञात में शव बरामद कर पहचान के प्रयास शुरू किए थे।