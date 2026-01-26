Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirlfriend killed in a moving safari teenage girl horrified by murder for talking to two friends
गर्लफ्रेंड को चलती सफारी में दी मौत, दो दोस्तों से बात करने पर किशोरी का खौफनाक कत्ल

गर्लफ्रेंड को चलती सफारी में दी मौत, दो दोस्तों से बात करने पर किशोरी का खौफनाक कत्ल

संक्षेप:

लखनऊ के पारा निवासी एक महिला ने 15 जनवरी को अंशु गौतम नामक युवक के खिलाफ अपनी बेटी को भगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अंशु को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने कत्ल की पूरी कहानी उगल दी। अंशु ने बताया कि उसकी दोस्ती किशोरी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी।

Jan 26, 2026 08:05 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके से लापता एक किशोरी के प्रेम-प्रसंग का बेहद खौफनाक अंत हुआ। दो दोस्तों से बातचीत करने पर किशोरी को युवकों ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर चलती सफारी में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने और वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपियों ने शव को सरोजिनीनगर में रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया, जिससे ट्रेन गुजरने पर उसका सिर धड़ से अलग हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भगाने के केस में पकड़ा गया तो खुला राज

पारा निवासी एक महिला ने 15 जनवरी को अंशु गौतम नामक युवक के खिलाफ अपनी बेटी को भगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब अंशु को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने कत्ल की पूरी कहानी उगल दी। अंशु ने बताया कि उसकी दोस्ती किशोरी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बाद में उसे पता चला कि उसका दोस्त अंशिक यादव भी उसी किशोरी से बात करता है। दोनों ने मिलकर किशोरी को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।

ये भी पढ़ें:नाबालिग लड़की से 3 दिन अलग-अलग लोगों ने किया रेप, स्पा में बेचा; अब तक 5 अरेस्ट

एसयूवी में हत्या और ट्रैक पर बिछाया शव

साजिश के तहत आरोपियों ने अपने तीन अन्य दोस्तों रिशु यादव, वैभव सिंह और दीपक को भी साथ लिया। 13 जनवरी को अंशु ने किशोरी को मिलने बुलाया और उसे एसयूवी में लेकर रवाना हो गए। चलती गाड़ी में ही आरोपियों ने किशोरी की हत्या कर दी। इसके बाद सरोजिनीनगर थाना क्षेत्र के पिपरसंड के पास रेलवे ट्रैक पर शव को इस तरह लिटा दिया कि वह सुसाइड लगे। ट्रेन गुजरी तो किशोरी का सिर कट गया। सरोजिनीनगर पुलिस ने उस समय अज्ञात में शव बरामद कर पहचान के प्रयास शुरू किए थे।

ये भी पढ़ें:होटल मालिक ने नाबालिग लड़की को बनाया बंधक, रेप के बाद स्पा सेंटर में बेचा

कपड़ों से हुई पहचान, चार आरोपी जेल भेजे गए

इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, अंशु की निशानदेही पर जब पुलिस को कड़ी जुड़ी तो किशोरी के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस जाकर कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की। पुलिस ने शातिर ढंग से साक्ष्य मिटाने वाले अंशु, रिशु, वैभव और अंशिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार आरोपी दीपक की तलाश में दबिश दी जा रही है। आरोपियों ने घटना के बाद किशोरी का मोबाइल फोन भी तोड़कर फेंक दिया था ताकि कोई डिजिटल सबूत न मिल सके।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |