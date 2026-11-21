शादी रुकवाने को थाने के चक्कर लगाती रही प्रेमिका, बारात लेकर दुल्हन लेने निकल गया प्रेमी
देहरादून की एक युवती शामली में अपने प्रेमी के घर बारात लेकर पहुंची। तीन दिन तक युवती थाने के चक्कर लगाती रही। कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर युवती वापस लौट गई। इधर प्रेमी भी अपनी दुल्हन को लेकर के लिए निकल गया।
शामली/कांधला, हिन्दुस्तान टीम। यूपी के शामली में देहरादून निवासी युवती द्वारा कांधला के कस्बा एलम निवासी अपने प्रेमी की शादी रुकवाने के लिए किए गए तमाम प्रयास सफल नहीं हो सके। युवक की शादी रुकवाने की मांग को लेकर युवती ने लगातार तीन दिन तक कांधला में डेरा डाले रखा। इस दौरान वह अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग करती रही। वहीं दूसरी ओर, युवक अपने परिजनों के साथ दूसरी युवती से शादी करने के लिए बारात लेकर रवाना हो गया, जबकि युवती को बैरंग लौटना पड़ा।
देहरादून निवासी युवती ने कस्बा एलम निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक प्रेम संबंध रखने और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। युवती का दावा था कि युवक 2018 से उसके संपर्क में था और शादी करने का वादा करता रहा। इसी बीच युवक की शादी दूसरी जगह तय होने की जानकारी मिलने पर युवती अपने परिजनों के साथ बारात लेकर एलम पहुंच गई थी।
थाने में दोनों पक्षों से हुई बातचीत
युवती ने युवक की शादी रुकवाने के लिए उसके परिजनों से बातचीत की और कांधला थाने में पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। युवती और उसके परिजन लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग करते रहे। इस दौरान थाने में दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। युवती ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी पोस्ट सार्वजनिक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथसे न्याय की गुहार लगाई। स्थानीय पुलिस ने पूरा प्रकरण देहरादून से संबंधित होने का हवाला देते हुए युवती को परिजनों के साथ थाने से लौटा दिया। उधर, युवक पक्ष दूसरी युवती से शादी को लेकर तैयारी में जुटा रहा। शनिवार को युवती के तमाम प्रयासों के बावजूद युवक अपने परिजनों के साथ दूसरी युवती से शादी के लिए रवाना हो गया। इस मामले को लेकर क्षेत्र में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा।
दो गाड़ियों में बारातियों के साथ दुल्हन लेने रवाना हुआ युवक
शनिवार को युवती के सभी प्रयास विफल होने के बाद युवक की तय शादी के कार्यक्रम को हरी झंडी मिल गई। युवती और उसके परिजनों के थाने से लौट जाने के बाद युवक पक्ष ने औपचारिकता के साथ बारात ले जाना तय किया। युवक पक्ष के लोग सीमित बारातियों के साथ दो गाड़ियों में सवार होकर शादी कार्यक्रम के लिए दिल्ली रवाना हो गए। युवक को शादी के लिए एक दिन पहले ही दिल्ली स्थित किसी रिश्तेदार के आवास पर भेज दिया गया था।
अधिकारियों को फोन करती रही युवती, पुलिस रही सतर्क
युवती अपने प्रेमी की शादी रुकवाने को लेकर शनिवार को भी लगातार शामली पुलिस के अधिकारियों को फोन करती रही। युवती अधिकारियों से संपर्क कर शादी रुकवाने और कार्रवाई की गुहार लगाती रही। शनिवार को संभावित हंगामे और विवाद की आशंका को देखते हुए एलम चौकी पुलिस भी सतर्क नजर आई।
दिल्ली के विवाह मंडप का पता तलाशती रही युवती
शनिवार को युवती दिल्ली में होने वाली शादी के विवाह मंडप और कार्यक्रम स्थल की सटीक जानकारी जुटाने में लगी रही। माना जा रहा था कि कांधला पुलिस से निराश होने के बाद युवती ने दिल्ली में विवाह समारोह तक पहुंचने की योजना बनाई थी, ताकि मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाने का प्रयास कर सके। हालांकि, विवाह स्थल तक युवती पहुंची या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।