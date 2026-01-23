प्रेमिका ने प्रेमी को घर बुलाकर बक्शे में छिपाया, चाची ने पुलिस बुलाकर दोनों की करतूतों पर फेरा पानी

संक्षेप: यूपी के कानपुर में युवती ने प्रेमी को घर बुलाकर बक्शे में छिपा दिया। लेकिन चाची ने दोनों की करतूतों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। चाची ने पुलिस बुलाई और युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी।

यूपी के कानपुर में प्रेम-प्रसंग का अजब-गजब मामला देखने को मिला है। चकेरी क्षेत्र के एक गांव में फिल्मी वाकया हुआ। शुक्रवार को भाई और मां के घर से बाहर जाते ही प्रेमिका ने प्रेमी को बुला लिया। किसी की आहट होने पर युवती ने प्रेमी को बक्शे में छिपा दिया, लेकिन चाची ने दोनों की करतूतों पर पानी फेर दिया। प्रेमिका की चाची को भतीजी के घर पहुंचीं तो उन्हें किसी युवक की आवाज आई। चाची ने दरवाजा दरवाजा खटखटाया लेकिन युवती ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर प्रेमी को बक्से में बंद कर ताला लगा दिया। चाची ने उसके भाई-मां को फोन कर बुला लिया। तब भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस बुलाई गई। करीब 45 मिनट बाद युवती ने दरवाजा खोला। अंदर घुसा युवक गायब था। तलाश के बीच बक्से में छटपटा रहे यवक की आवाज निकल गई। पुलिस ने ताला खुलवा कर उसे निकाला तो प्रेमी की सांस फूल रही थी। युवक से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक युवती का इलाके में रहने वाले युवक से पिछले कुछ सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। शुक्रवार सुबह युवती का बड़ा भाई ट्रैक्टर लेकर बाहर चला गया। उसकी मां फैक्ट्री में काम करने चली गई। इस बीच अकेले होने पर युवती ने फोन कर प्रेमी को घर बुला लिया। कुछ देर बाद ही पड़ोस में रहने वाली चाची उसके घर पहुंची और बाहर से युवक की आवाज सुनकर दरवाजा खटखटाने लगीं। युवती ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद चाची ने युवती के भाई और मां के साथ ही पुलिस को फोन कर बुलाया। कुछ देर बाद युवती का भाई घर पहुंच गया। पुलिस की मौजूदगी में भाई ने भी दरवाजा खटखटाते हुए देर तक आवाज लगाई तो युवती ने दरवाजा खोला।