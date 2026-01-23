Hindustan Hindi News
प्रेमिका ने प्रेमी को घर बुलाकर बक्शे में छिपाया, चाची ने पुलिस बुलाकर दोनों की करतूतों पर फेरा पानी

प्रेमिका ने प्रेमी को घर बुलाकर बक्शे में छिपाया, चाची ने पुलिस बुलाकर दोनों की करतूतों पर फेरा पानी

संक्षेप:

यूपी के कानपुर में युवती ने प्रेमी को घर बुलाकर बक्शे में छिपा दिया। लेकिन चाची ने दोनों की करतूतों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। चाची ने पुलिस बुलाई और युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी। 

Jan 23, 2026 11:42 pm ISTDinesh Rathour कानपुर
यूपी के कानपुर में प्रेम-प्रसंग का अजब-गजब मामला देखने को मिला है। चकेरी क्षेत्र के एक गांव में फिल्मी वाकया हुआ। शुक्रवार को भाई और मां के घर से बाहर जाते ही प्रेमिका ने प्रेमी को बुला लिया। किसी की आहट होने पर युवती ने प्रेमी को बक्शे में छिपा दिया, लेकिन चाची ने दोनों की करतूतों पर पानी फेर दिया। प्रेमिका की चाची को भतीजी के घर पहुंचीं तो उन्हें किसी युवक की आवाज आई। चाची ने दरवाजा दरवाजा खटखटाया लेकिन युवती ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर प्रेमी को बक्से में बंद कर ताला लगा दिया। चाची ने उसके भाई-मां को फोन कर बुला लिया। तब भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस बुलाई गई। करीब 45 मिनट बाद युवती ने दरवाजा खोला। अंदर घुसा युवक गायब था। तलाश के बीच बक्से में छटपटा रहे यवक की आवाज निकल गई। पुलिस ने ताला खुलवा कर उसे निकाला तो प्रेमी की सांस फूल रही थी। युवक से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक युवती का इलाके में रहने वाले युवक से पिछले कुछ सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। शुक्रवार सुबह युवती का बड़ा भाई ट्रैक्टर लेकर बाहर चला गया। उसकी मां फैक्ट्री में काम करने चली गई। इस बीच अकेले होने पर युवती ने फोन कर प्रेमी को घर बुला लिया। कुछ देर बाद ही पड़ोस में रहने वाली चाची उसके घर पहुंची और बाहर से युवक की आवाज सुनकर दरवाजा खटखटाने लगीं। युवती ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद चाची ने युवती के भाई और मां के साथ ही पुलिस को फोन कर बुलाया। कुछ देर बाद युवती का भाई घर पहुंच गया। पुलिस की मौजूदगी में भाई ने भी दरवाजा खटखटाते हुए देर तक आवाज लगाई तो युवती ने दरवाजा खोला।

परिजनों ने अंदर किसी युवक के आने की बात पूछी तो युवती ने इनकार कर दिया। घर में खोजने पर भी वह नहीं मिला। तब तक प्रेमी को बक्से में कैद हुए एक घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अंदर वह छटपटाने लगा। उसकी सांस फूल रही थी। उसकी कराह बक्से के अंदर सुनाई दी तो चाची व भाई ने युवती से चाभी मांगी। वह चाभी न देने पर अड़ी थी। बमुश्किल उसने चाभी दी। खोलने पर अंदर बुरी तरह हांफता हुआ प्रेमी निकला। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
