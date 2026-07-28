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24 घंटे बेड में बंद रही लाश, दिनभर परफ्यूम छिड़कते रहे कातिल; यूपी में ब्लाइंड मर्डर केस

By Pawan Kumar Sharma
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
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अलीगढ़ में एक में युवक की हत्या व शव को ठिकाने लगाने का घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में किया गया। महिला ने दूसरे प्रेमी और पति के साथ मिलकर पुराने वाले आशिक को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को 24 घंटे तक बेड में छिपाए रखा।

Blind Murder
प्रेमिका ने पति और नए आशिक के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की हत्या की

Crime News: यूपी के अलीगढ़ के हरदुआगंज में युवक की हत्या व शव को ठिकाने लगाने का घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में किया गया। महिला के दूसरे प्रेमी के सामने जब पहला प्रेमी अमित पहुंचा तो वह आग बबूला हो गया। पति को भी पत्नी व अमित के संबंधों की जानकारी थी तो वह भी बौखला उठा। तीनों में हो रही बातचीत विवाद में बदल गई। इसी बीच महिला ने नए वाले आशिक के साथ मिलकर पीछे से फूंकनी से अमित के सिर में वार किया। उसके बेहोश होने पर लात-घूंसों से चेहरे व शरीर पर प्रहार करके हत्या कर दी। फिर शव को घर में ही सिंगल बेड के नीचे बोरे में बंद करके छिपा दिया। इसके बाद पूरी रात व अगले दिनभर शव वहीं रखा रहा। बदबू रोकने के लिए आरोपी परफ्यूम छिड़कते रहे। दूसरी रात में जाकर शव को फेंका गया।

दरअसल, 2 मई को माछुआ नहर के पास एक युवक का शव मिला था शिनाख्त न होने पाने के कारण शव को पोस्टमार्टम कराया। युवक की पहचान खैर के रहने वाले अमित के तौर पर हुई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पता चला कि अमित जवां क्षेत्र में रहकर मजदूरी करता था। फोन सीडीआर के आधार पर पुलिस का शक संजू की पत्नी कल्पना पर गया। सख्ती से पूछताछ करने पर महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

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ढाई महीने तक नहीं पाया शव की शिनाख्त

ये हत्याकांड पूरी तरह से ब्लाइंड था। इसमें ढाई माह तक शव की शिनाख्त ही नहीं हो सकी। परिजनों की ओर से भी किसी पर कोई शक नहीं जताया गया। इतना समय बीतने पर मुल्जिम भी घर छोड़कर फरारी काट रहे थे। लेकिन, शिनाख्त होने के बाद पुलिस टीम ने खैर से लेकर जवां तक कई लोगों से पूछताछ की। इसमें ये पता चला कि अमित का गांव रामपुर की किसी महिला से संबंध है। फिर सीडीआर खंगाली तो इससे पर्दा उठ गया। चूंकि अमित की रामपुर गांव में रिश्तेदारी थी तो वह वहां रहने लगा था। कल्पना के पति के साथ काम करने के दौरान उससे परिचय हो गया। इसी दौरान कल्पना से संबंध हो गए। करीब ढाई माह बाद जवां थाने में एसओ से कहा कि साहब बेटा गायब है। हमें लगता है कि उसकी हत्या की गई है। बस, यहीं से पुलिस का माथा ठनका और आरोपी गिरफ्त में आए।

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तो क्या पति को नहीं थी दूसरे प्रेमी की जानकारी

पुलिस के अनुसार पति संजू को कल्पना और अमित के संबंधों के बारे में जानकारी हो गई थी। वह विरोध करता था। इसलिए उसने अमित को मारने में साथ दिया। वहीं, कल्पना अपनी मौसी के गांव बुलंदशहर जाती थी तो लोकेश भी उसके संपर्क में आ गया। हालांकि पति को कल्पना व लोकेश के संबंधों की जानकारी नहीं हो पाई थी। वह केवल उसे दोस्त मानता था।

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सिर पर शर्ट, बोरे से हाथ-पैर बांधे

ये घटना 30 अप्रैल की देर रात तीन बजे की गई। सिर के प्रहार के बाद अमित के सिर से जब खून बहने लगा तो आरोपियों ने उस पर शर्ट बांध दी। फिर उसके हाथ पैर एक बोरे से बांध दिए। इसके बाद अगले दिन एक मई की देर रात शव को बाइक पर रखकर फेंका गया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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