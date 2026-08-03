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प्रेमिका ने अंजली के हाथ पकड़े और पति ने दबाया था गला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मर्डर

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ मे अंजली की हत्याकांड में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है। पति और प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पति ने कबूल किया है कि पत्नी की हत्या करकेउसके जेवरात अपनी प्रेमिका को दे दिए थे।

प्रेमिका ने अंजली के हाथ पकड़े और पति ने दबाया था गला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मर्डर
लखनऊ के रहीमाबाद में अंजली की हत्या को लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है।

यूपी की राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद में अंजली की हत्या को लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है। अंजली की हत्या के बाद पति उमेंद्र सिंह ने उसके जेवरात अपनी प्रेमिका आरती वर्मा को दे दिए थे। रहीमाबाद पुलिस ने जब हत्या के आरोप में पति को पकड़ा तो उसने यह बात कबूल की। पुलिस ने प्रेमिका आरती के पास से मृतक अंजली के करीब 10 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। आरोपियों ने यह भी कबूला कि जब उपेंद्र ने पत्नी ने गला दबाया तो आरती ने अंजली के हाथ पकड़ रखे थे। पुलिस ने अंजली की हत्या में पति और प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भाई पुष्पेंद्र ने अन्य आरोपियों को भी जेल भेजने की मांग पुलिस अफसरों से की है।

मलिहाबाद एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जुलाई की देर रात रहीमाबाद के सहिजना के उमेंद्र ने पत्नी अंजली को स्विफ्ट डिजायर में पीछे बैठाया था। कार रोककर अंजली से बातचीत शुरू की। जहां कार रोकी थी, वहां पर पहले से प्रेमिका आरती को बुला रखा था। प्रेमिका के साथ मिलकर कार में ही गला दबाकर उपेंद्र ने पत्नी अंजली की हत्या कर दी थी। फिर अंजली की साड़ी में बड़ा सा पत्थर बांधकर शव को इटौंजा में पुल से नीचे गोमती नदी में फेंक दिया था, जिससे शव नदी में अंदर तक चल जाए। पर, ऐसा नहीं हुआ। पुल से शव फेंकने पर पत्थर नीचे गोमती नदी तक पहुंचने पर खुल गया। इस वजह से शव नदी के किनारे पर ही रह गया। रात में अंधेरा होने की वजह से उमेंद्र और प्रेमिका आरती यह देख नहीं सके। दोनों शव फेंकने के तुरंत बाद ही वहां से भाग निकले थे।

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प्रेमिका को जेवरात देकर गुमशुदगी दर्ज कराई

रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि इसी दौरान उमेंद्र ने प्रेमिका आरती को अपनी पत्नी अंजली के 32 प्रकार के करीब 10 लाख रुपए के जेवरात (सोने के हार, कंगन, झुमकी, नथुनी व चांदी के जेवरात आदि) दे दिए थे। फिर 31 जुलाई को आरोपी उमेंद्र प्रताप सिंह पत्नी अंजली की गुमशुदगी दर्ज कराने रहीमाबाद थाने पहुंचा था। गुमशुदगी में यह बात भी लिखी थी कि पत्नी जेवरात लेकर कहीं चली गई है। पुलिस ने उमेंद्र और प्रेमिका आरती को जेल भेज दिया है। जेवरात और हत्या में प्रयोग की गई कार बरामद कर ली गई है।

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हत्याकांड में इनकी भूमिका की जांच की जा रही

भाई पुष्पेंद्र की ओर से दर्ज रिपोर्ट में अन्य आरोपियों में चाचा उमेश सिंह, सास गायत्री, चालक सुजीत चौरसिया व कपिल की हत्याकांड में भूमिका की जांच की जा रही है। पुष्पेंद्र ने मांग की है कि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार की जाए। तभी अंजली को न्याय मिलेगा। हत्यारोपी पति उमेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ वर्ष 2020 में हरदोई के लोनार थाने में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी का मुकदमा दर्ज है। अन्य जिलों में आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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