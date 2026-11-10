प्रेमिका के पिता ने कहा- 'कल आना', अगले दिन बारात लेकर पहुंचा प्रेमी, पिटाई के बाद दुल्हन संग विदाई

हापुड़ में शादी का एक अजब-गजब मामला सामने आया है। प्रेमिका के पिता ने शादी की बात टालने के लिए युवक से कह दिया कि कल आ जाना। अगले ही दिन वह बैंड-बाजे वाली पूरी बारात लेकर प्रेमिका के घर पहुंच गया। इस पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। आखिर में युवती को युवक के साथ विदा कर दिया गया।

यूपी के हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां तीन साल से युवती के साथ चल रहे प्रेम प्रसंग में युवक ने हिम्मत कर दीपावली की रात युवती के पिता से शादी की बात कर ली। इस पर युवती के पिता ने टालते हुए यूं ही कह दिया कि कल आ जाना। इस पर युवक अगले ही दिन बारात लेकर प्रेमिका के दरवाजे पर पहुंच गया। इससे नाराज युवती पक्ष और वर पक्ष के साथ मारपीट हो गई। हालांकि आखिर में युवती आशिक के साथ चली गई।

ये घटना हापुड़ देहात क्षेत्र का है। जहां सोमवार को अजब-गजब मामला सामने आया। तीन साल से युवती के साथ चल रहे प्रेम प्रसंग में युवक ने हिम्मत कर दीपावली की रात युवती के पिता से शादी की बात कर ली। इस पर युवती के पिता ने टालते हुए यूं ही कह दिया कि कल आ जाना। इसे सच मानकर युवक सोमवार को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिजनों के साथ पूरी बारात लेकर युवती के घर शादी करने पहुंच गया। बारात को देख युवती पक्ष के लोगों का गुस्सा भड़क गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। युवती ने कह दिया कि वह बालिग है और युवक के साथ रहेगी। दोनों पक्षों में कई घंटे तक थाने में बातचीत होती रही। बाद में युवती की सहमति पर पुलिस ने उसे युवक के साथ भेज दिया।

युवती के पिता ने कहा- कल आना पुलिस के अनुसार, बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से करीब तीन साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। बताया गया है कि दीपावली की रात युवक ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर युवती के पिता से शादी कराने का आग्रह किया। इस पर युवती के पिता ने कह दिया कि कल आ जाना। युवक ने उनकी बात को गंभीरता से ले लिया। सोमवार दोपहर युवक अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ युवती के घर शादी करने के लिए बारात लेकर पहुंच गया।