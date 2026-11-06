प्रेमिका के बाप ने बेटों के साथ प्रेमी के ताऊ को फावड़े से काट डाला; लव अफेयर की रंजिश में मर्डर

बदायूं के गुरगांव में प्रेम-प्रसंग की रंजिश में युवती के पिता ने बेटों के साथ मिलकर प्रेमी के 45 वर्षीय ताऊ अवधेश की कुल्हाड़ी और फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। युवती ने कोर्ट में परिजनों के पक्ष में बयान नहीं दिए थे। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों बेटे फरार हैं।

साझाग/अलापुर, हिटी: प्रेम-प्रसंग की रंजिश में बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र के गुरगांव में प्रेमिका के पिता ने बेटों के साथ मिलकर प्रेमी के ताऊ की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके भाई फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव गुरगांव का अमन पिछले साल अक्तूबर में पड़ोस में रहने वाली युवती को अपने साथ ले गया था। युवती के परिजनों ने अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी।

बुधवार रात पुलिस दोनों को नोएडा से पकड़कर बदायूं लाई। थाने में परिजन ने युवती को समझाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई गुरुवार को पुलिस ने युवती के न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। बताते हैं कि कोर्ट में पक्ष में बयान न दिए जाने पर बौखलाए युवती के पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमन के ताऊ 45 वर्षीय अवधेश की घर के बाहर सफाई करते समय कुल्हाड़ी और फावड़े से हमला कर हत्या कर दी।

युवती का पिता गिरफ्तार पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी मुनेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि प्रेम प्रसंग में युवक के ताऊ की हत्या की गई है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।

प्रेमी-प्रेमिका को पुलिस ने नोएडा से बरामद किया अमन ने प्रेमिका के साथ घर छोड़ते वक्त शायद ही सोचा होगा कि करीब 13 महीने बाद उसके लौटने पर कहानी इतना खौफनाक मोड़ ले लेगी। अक्तूबर 2025 में घर से निकले प्रेमी युगल को पुलिस ने बुधवार रात नोएडा से बरामद किया और बदायूं ले आई। गुरुवार को प्रेमिका के न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। आरोप है कि इसी रंजिश में प्रेमिका के पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमन के ताऊ अवधेश की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। अमन और उसकी पड़ोस में रहने वाली युवती के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों अक्तूबर 2025 में घर से चले गए थे। युवती के परिजनों ने अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। करीब 13 महीने बाद बुधवार रात पुलिस ने नोएडा से दोनों को बरामद कर लिया। इसके बाद उन्हें बदायूं लाया गया।