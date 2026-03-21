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प्रेमिका ने खत्म की 7 साल की मोहब्बत, बौखलाए प्रेमी ने ब्लेड से किया हमला, खुद की गर्दन पर भी सूजा मारा

Mar 21, 2026 10:31 pm ISTDinesh Rathour बिल्हौर (कानपुर)
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कानपुर जिले में सात साल तक चले प्रेम-प्रसंग के बाद नाता तोड़ने से नाराज प्रेमी ने शनिवार को घर में घुसकर प्रेमिका पर हमला कर दिया। गर्दन पर ब्लेड के हमले से वह लहूलुहान हो गई।

प्रेमिका ने खत्म की 7 साल की मोहब्बत, बौखलाए प्रेमी ने ब्लेड से किया हमला, खुद की गर्दन पर भी सूजा मारा

कानपुर जिले में सात साल तक चले प्रेम-प्रसंग के बाद नाता तोड़ने से नाराज प्रेमी ने शनिवार को घर में घुसकर प्रेमिका पर हमला कर दिया। गर्दन पर ब्लेड के हमले से वह लहूलुहान हो गई। लोगों ने युवक को घेरा तो कमरा बंद कर खुद के भी शरीर पर ब्लेड से कई वार करने के बाद गर्दन पर सूजा मार लिया। युवक को गंभीर हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवती की गर्दन पर चार टांके आए हैं। पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक बिल्हौर के उत्तरी गांव निवासी अरविंद दिवाकर का पड़ोसी गांव की युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कुछ माह से वह अरविंद से बात नहीं कर रही थी। इसी से नाराज अरविंद शनिवार सुबह युवती को अकेला पाकर घर में घुस गया। दूसरे युवक से बात करने का आरोप लगाकर युवती की गर्दन पर ब्लेड मार दिया। युवती चीखते हुए बाहर भागी तो ग्रामीण एकत्रित हो गए। इससे घबराए अरविंद ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और खुद पर हमला कर लिया।

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पुलिस ने खुलवाया दरवाजा

घटना के बाद चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और अरविंद से बातचीत कर दरवाजा खुलवाया। उसे गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां से हैलट भेज दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अरविंद के श्वांस नली तक चोट है। पेट, हाथ, पैर और छाती पर एक दर्जन घाव हैं। युवती उर्सला में भर्ती है।एडीसीपी पश्चिम राजेश पांडेय ने बताया, युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल प्राथमिकता दोनों के इलाज की है। हालात सामान्य होने पर पूछताछ के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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नाबालिग प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर की जान देने की कोशिश

वहीं दूसरी ओर बदायूं जिले में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने कीटनाशक दवा खाकर गंगा में कूदकर जान देने की कोशिश की। कासगंज जनपद के थाना सहावर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला नाबालिग प्रेमी जोड़ा घर से भागकर कछला गंगा घाट पहुंच गया। घाट पर बैठकर दोनों आपस में बातें करते रहे और कुछ देर बाद कीटनाशक दवा का सेवन कर गंगा में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद दुकानदारों को संदेह हुआ तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों की बिगड़ती हालत को देखते हुए एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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