प्रेमिका ने खत्म की 7 साल की मोहब्बत, बौखलाए प्रेमी ने ब्लेड से किया हमला, खुद की गर्दन पर भी सूजा मारा

कानपुर जिले में सात साल तक चले प्रेम-प्रसंग के बाद नाता तोड़ने से नाराज प्रेमी ने शनिवार को घर में घुसकर प्रेमिका पर हमला कर दिया। गर्दन पर ब्लेड के हमले से वह लहूलुहान हो गई।

कानपुर जिले में सात साल तक चले प्रेम-प्रसंग के बाद नाता तोड़ने से नाराज प्रेमी ने शनिवार को घर में घुसकर प्रेमिका पर हमला कर दिया। गर्दन पर ब्लेड के हमले से वह लहूलुहान हो गई। लोगों ने युवक को घेरा तो कमरा बंद कर खुद के भी शरीर पर ब्लेड से कई वार करने के बाद गर्दन पर सूजा मार लिया। युवक को गंभीर हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवती की गर्दन पर चार टांके आए हैं। पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक बिल्हौर के उत्तरी गांव निवासी अरविंद दिवाकर का पड़ोसी गांव की युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कुछ माह से वह अरविंद से बात नहीं कर रही थी। इसी से नाराज अरविंद शनिवार सुबह युवती को अकेला पाकर घर में घुस गया। दूसरे युवक से बात करने का आरोप लगाकर युवती की गर्दन पर ब्लेड मार दिया। युवती चीखते हुए बाहर भागी तो ग्रामीण एकत्रित हो गए। इससे घबराए अरविंद ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और खुद पर हमला कर लिया।

पुलिस ने खुलवाया दरवाजा घटना के बाद चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और अरविंद से बातचीत कर दरवाजा खुलवाया। उसे गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां से हैलट भेज दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अरविंद के श्वांस नली तक चोट है। पेट, हाथ, पैर और छाती पर एक दर्जन घाव हैं। युवती उर्सला में भर्ती है।एडीसीपी पश्चिम राजेश पांडेय ने बताया, युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल प्राथमिकता दोनों के इलाज की है। हालात सामान्य होने पर पूछताछ के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।