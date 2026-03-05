Hindustan Hindi News
प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा

Mar 05, 2026 09:40 pm ISTDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
आगरा में 26 फरवरी की रात संदिग्ध परिस्थितियों में जले प्रेमी की बुधवार की रात मौत हो गई। गुरुवार की सुबह परिजनों ने पृथ्वीनाथ फाटक के पास सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। पुलिस पर हत्यारोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया।

यूपी के आगरा में 26 फरवरी की रात संदिग्ध परिस्थितियों में जले प्रेमी की बुधवार की रात मौत हो गई। गुरुवार की सुबह परिजनों ने पृथ्वीनाथ फाटक के पास सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। पुलिस पर हत्यारोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस का कहना है कि प्रेमिका द्वारा जलाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी तक की जांच में नामजद आरोपित निर्दोष हैं। साक्ष्य मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी।

शाहगंज की राम स्वरूप कालोनी निवासी 32 वर्षीय चांद उर्फ सद्दाम ऑटो चालक था। पिछले दो साल से शबनम नाम की प्रेमिका के साथ लिवइन में रह रहा था। शबनम विधवा थी। घटना से करीब पंद्रह दिन पहले उसने अपने देवर अल्ली के साथ निकाह कर लिया था। चांद को छोड़ दिया था। घटना की रात चांद सवारी लेकर गया था। लौटते समय संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी थी। घरवालों ने आरोप लगाया कि शबनम उसके पति अल्ली सहित चार लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख लिया था।

40 प्रतिशत झुलसने के बाद अस्पताल में चल रहा था इलाज

चांद का एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उपचार चल रहा था। वह 40 प्रतिशत जला था। उपाचार के दौरान बुधवार की रात उसने दम तोड़ दिया। परिजन शव को लेकर पृथ्वीनाथ फाटक के पास पहुंचे। शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस पर आरोप लगाया कि आरोपित छोड़ दिए। एसीपी शाहगंज गौरव सिंह मौके पर पहुंचे। भीड़ को शांत किया। बताया कि जांच चल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

माहौल खराब करने का प्रयास किया तो लिखा जाएगा मुकदमा

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मुकदमे में नामजद तीन आरोपियों की लोकेशन घटना के समय मथुरा में थी। शबनम भी घटना स्थल से बहुत दूर थी। उस जगह सीसीटीवी है। उसकी मौजूदगी भी घटना स्थल पर नहीं थी। इस वजह से पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा था। पुलिस किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजेगी। प्रारंभिक जांच में यही सामने आया है कि चांद ने खुद को आग लगाई थी। हो सकता है कि कोई तथ्य पुलिस से बच रहा हो, इसलिए अभी जांच बंद नहीं की गई है। साक्ष्य मिलने पर ही आरोपित पकड़े जाएंगे। किसी ने जाम लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा।

जाम लगाने वालों पर हो सकता है मुकदमा

चांद का शव रखकर पृथ्वीनाथ फाटक मार्ग पर जाम लगाया गया। जबकि तहरीर के आधार पर पुलिस ने पहले ही मुकदमा लिख दिया था। किसी को पकड़ा नहीं था। इसके पीछे पुलिस के पास तर्क है। साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस अधिकारियों ने जाम की घटना को गंभीरता से लिया है। जाम लगाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। पुलिस फुटेज से जाम लगाने वालों की पहचान कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

