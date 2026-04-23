प्रेमी ने प्रेमिका को जड़ा तमाचा, गुस्साई गर्लफ्रेंड ने भी थप्पड़ों से कर दिए गाल लाल; कानपुर में हाईवोल्टेज ड्रामा

कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क प्रेमी-प्रेमिका किसी बात पर भिड़ गए। जिस पर युवक ने युवती को तमाचा जड़ दिया। जिसके बाद गुस्साई गर्लफ्रेंड ने भी दनादन थप्पड़ों से उसका गाल लाल कर दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया।

कानपुर में जीटी रोड पर रावतपुर स्टेशन के सामने तब वाहनों के ब्रेक लग गए जब एक युवती चलती स्कूटी से कूद गई। साथ बैठे युवक ने उसे तमाचा जड़ा तो युवती भी पीछे नहीं रही। दनादन थप्पड़ मारकर युवक के गाल लाल कर डाले। मारपीट देख दौड़े राहगीरों ने भी युवक की धुनाई कर दी। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने भी दो थप्पड़ से उसे जड़े और स्कूटी समेत दोनों को सीएसए पुलिस चौकी इंचार्ज को सौंप दिया। इस घटना से जीटी रोड पर जाम लग गया। युवती ने पुलिस को बताया कि पीटने वाला उसका ब्वॉय फ्रेंड था।

बीचे सड़क प्रेमी-प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा यह वाकया बुधवार दोपहर बाद 3:45 बजे का है। कल्याणपुर की तरफ से स्कूटी पर सवार युवक और युवती जीटी रोड पर जरीब चौकी की तरफ जा रहे थे। रावतपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने दूसरी पटरी से ये गुजर रहे थे। इसी बीच युवती और युवक के बीच कहासुनी हो गई। युवक उसे जबरन घर ले जाना चाहता था। युवती ने उसका विरोध कर दिया। युवक नहीं माना तो युवती ने स्कूटी से छलांग लगा दी। इस चक्कर में स्कूटी जीटी रोड पर बीच में ही गिर गई। यह देख पीछे से आ रहे वाहन जहां के तहां रुक गए। स्कूटी गिरते ही युवक युवती की तरफ बढ़ा और तमाचा मारना शुरू कर दिया। युवती भी उससे भिड़ गई।

युवती ने भी जड़ दनादन थप्पड़ इसी बीच ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विजय नरायण सिंह दौड़े, वहीं कई दो पहिया वाहन सवार भी उतर आए। युवक की धुनाई शुरू हो गई। हालांकि इसके बाद भी वह मान नहीं रहा था और युवती को पीटने के लिए दौड़ रहा था। उसे अपशब्द भी बोले जा रहा था। इस पर युवती ने कई थप्पड़ और मारे। बाद में टीएसआई ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। इस दौरान अपनी अभिरक्षा में युवती को रखा। बाद में मौके पर पहुंचे सीएसए चौकी इंचार्ज दीपक कुमार और सब इंस्पेक्टर जितेंद्र साहू को दोनों को सौंप दिया।