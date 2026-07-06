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इंस्टाग्राम वाले प्यार में मिला धोखा, शादी से मुकरे प्रेमी को दिल्ली से पहुंची प्रेमिका ने जूतों से पीटा

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुर
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इंस्टाग्राम पर प्यार में धोखा मिलने पर एक युवती ने दिल्ली से सीतापुर पहुंचकर प्रेमी को सबक सीखा दिया। दरअसल, प्रेमिका ने बीच चौराहे पर ही प्रेमी को जूतों से पीट दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इंस्टाग्राम वाले प्यार में मिला धोखा, शादी से मुकरे प्रेमी को दिल्ली से पहुंची प्रेमिका ने जूतों से पीटा

UP News: यूपी के सीतापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद प्यार में युवती को धोखा मिल गया। इस बात ने नाराज होकर प्रेमिका दिल्ली से सीतापुर पहुंच गई और आशिक को बीच चौराहे पर ही जूते से पीट दिया। वहीं, इस पिटाई का एक वीडियो भी सोशोल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं, इस मामले में अभी तक किसी पक्ष ने थाने में तहरीर नहीं दी है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

ये मामला रेउसा इलाके का है। जहां रेउसा इलाके में एक महिला द्वारा बीच सड़क एक युवक को जूते से पीटने का वीडियो वायरल हो गया। दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। दिल्ली की रहने वाली महिला का आरोप है कि करीब एक साल पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर सीतापुर के एक युवक से हुई थी। तब वह दोनों गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी करते थे। आरोप है कि युवक ने इस बीच शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इसके वह उसे लेकर लखनऊ में रहने लगा। कुछ समय से वह शादी का दबाव बनाने लगी तो वह टालमटोल करने लगा। कुछ दिन पहले वह घर जाने की बात कहकर लखनऊ से चला गया। अब वह बात भी नहीं कर रहा।

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महिला अपने आशिक को ढूंढते हुए सीतापुर के रेउसा पहुंच गई। उसने युवक को फोन कर पर बुलाया। जैसे ही वह आया, महिला ने उसे पकड़ लिया और जूते से पिटाई कर दी। मारपीट होती देख बड़ी संख्या में लोगों को भीड़ जुट गई। इस बीच किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों वहां से जा चुके थे। थाना प्रभारी हनुमंत तिवारी ने बताया कि मामला तीन दिन पुराना है। दोनों पक्ष आपस में ही समझौता कर वापस चले गए। इस मामले में अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है।

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प्रेम संबंधों के चलते की गई थी पिंकी की हत्या

उधर, जिले के ही कोतवाली देहात क्षेत्र के पंचमपुरवा में बेलचे से वार कर हुई महिला की नृशंस हत्या का पुलिस ने रविवार को 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। महिला की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। पुलिस ने महिला के प्रेमी, उसकी दूसरी प्रेमिका और एक साथी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बेलचा भी बरामद किया गया है।

पंचमपुरवा में पिंकी नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस अफसरों ने खुलासे के लिए कई टीमें लगाई थीं। जिसके चलते पुलिस ने रविवार को लखीमपुर खीरी के मूल निवासी व मृतका के पड़ोस किराए पर रहने वाले मुख्य आरोपी शिव प्रकाश शुक्ला, उसकी प्रेमिका लक्ष्मी व साथी दिलीप कुमार को मधवापुर के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से सना बेलचा भी बरामद कर लिया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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