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प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, घर में ही दफना दी लाश, बदबू आने पर हुआ खुलासा

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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रायबरेली में अवैध संबंधों के चलते पति-पत्नी ने मिलकर अपने ही घर में रह रहे प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूत छिपाने के लिए दोनों ने शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब दो दिन बाद कमरे से दुर्गंध आने लगी।

girlfriend along with husband murdered her lover and buried his body in the house
पत्नी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की और शव को घर के कमरे में ही दफना दिया

UP News: यूपी के रायबरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां ​डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे रजऊ गांव में अवैध संबंधों के चलते पति-पत्नी ने मिलकर अपने ही घर में रह रहे प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूत छिपाने के मकसद से दोनों ने शव को घर के ही एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब दो दिन बाद कमरे से दुर्गंध आने लगी। पकड़े जाने के डर से घबराई महिला ने खुद ग्राम प्रधान को इस पूरी खौफनाक साजिश की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, पूरे रजऊ मजरे डलमऊ की रहने वाली रीता की शादी करीब 10 साल पहले भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे कोर चंदामऊ में हुई थी। पिछले चार सालों से रीता अपने पति के साथ मायके (पूरे रजऊ) में ही रह रही थी। इसी दौरान रीता के अवैध संबंध कठगर के रहने वाले युवक से हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि प्रेमी भी पति-पत्नी के साथ उसी घर में रहने लगा था।

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बताया जा रहा है कि बीते 29 जुलाई की रात को किसी बात को लेकर पति, पत्नी और प्रेमी के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पति-पत्नी ने प्रेमी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक षड्यंत्र रच डाला। आधी रात्रि में ही दोनों ने मिलकर प्रेमी की बेरमही से हत्या कर दी। फिर बिना किसी को भनक लगे शव को कमरे के अंदर ही गड्ढा खोदकर गाड़ दिया।

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पत्नी ने ग्राम प्रधान को बताई पूरी बात

​हत्या के बाद दोनों सामान्य रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन दो दिन बीतने के बाद शव सड़ने लगा और कमरे से तेज दुर्गंध आने लगी। बदबू घर से बाहर फैलने पर पत्नी को भंडाफोड़ होने का डर सताने लगा। आखिरकार घबराकर उसने बीती रात पूरे मामले की जानकारी ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान ने बिना देरी किए डलमऊ पुलिस को घटना से अवगत कराया। उधर, ​सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कमरे की खुदाई करवाकर शव को कब्जे में लिया। वहीं, पंचनामा कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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