प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, घर में ही दफना दी लाश, बदबू आने पर हुआ खुलासा

रायबरेली में अवैध संबंधों के चलते पति-पत्नी ने मिलकर अपने ही घर में रह रहे प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूत छिपाने के लिए दोनों ने शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब दो दिन बाद कमरे से दुर्गंध आने लगी।

UP News: यूपी के रायबरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां ​डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे रजऊ गांव में अवैध संबंधों के चलते पति-पत्नी ने मिलकर अपने ही घर में रह रहे प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूत छिपाने के मकसद से दोनों ने शव को घर के ही एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब दो दिन बाद कमरे से दुर्गंध आने लगी। पकड़े जाने के डर से घबराई महिला ने खुद ग्राम प्रधान को इस पूरी खौफनाक साजिश की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, पूरे रजऊ मजरे डलमऊ की रहने वाली रीता की शादी करीब 10 साल पहले भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे कोर चंदामऊ में हुई थी। पिछले चार सालों से रीता अपने पति के साथ मायके (पूरे रजऊ) में ही रह रही थी। इसी दौरान रीता के अवैध संबंध कठगर के रहने वाले युवक से हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि प्रेमी भी पति-पत्नी के साथ उसी घर में रहने लगा था।

बताया जा रहा है कि बीते 29 जुलाई की रात को किसी बात को लेकर पति, पत्नी और प्रेमी के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पति-पत्नी ने प्रेमी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक षड्यंत्र रच डाला। आधी रात्रि में ही दोनों ने मिलकर प्रेमी की बेरमही से हत्या कर दी। फिर बिना किसी को भनक लगे शव को कमरे के अंदर ही गड्ढा खोदकर गाड़ दिया।