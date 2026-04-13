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प्रेमिका ने प्रेमी संग मिलकर पिता के उड़ाये 15 लाख रुपये, तिजोरी खाली कर हुई फरार

Apr 13, 2026 02:56 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बहराइच
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बहराइच से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही अपने पिता के घर को निशाना बना लिया। आरोप है कि भोर के समय प्रेमी अपने साथी के साथ घर में घुसा और युवती की मिलीभगत से करीब 15 लाख रुपये नकद व आठ लाख के जेवर समेत कुल 23 लाख रुपये लेकर तीनों फरार हो गए।

प्रेमिका ने प्रेमी संग मिलकर पिता के उड़ाये 15 लाख रुपये, तिजोरी खाली कर हुई फरार

UP News: यूपी के बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां से एक प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता को लूट लिया। दरअसल, सफखरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर भोर के अंधेरे में प्रेमिका के घर में घुसकर 15 लाख कैश और करीब आठ लाख के सोने-चांदी के जेवर समेत कुल लगभग 23 लाख रुपये लेकर प्रेमिका के साथ फरार हो गया। पीड़ित पिता ने इस मामले में अपनी बेटी सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है

फखरपुर थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति की बेटी के बबुकापुर के भिखईपुरवा के रहने वाले जीशान सिंह से धीरे-धीरे घनिष्ठ संबंध बन गए। दोनों मोबाइल फोन पर लगातार बातचीत करते थे। परिवार को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि घर की बेटी के बाहर किसी युवक से इस कदर प्रगाढ़ संबंध बन चुके हैं। धीरे-धीरे यह संबंध इतने गहरे हो गए कि दोनों ने मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। जीशान सिंह अपने एक साथी के साथ 11 अप्रैल को तड़के भोर के वक्त प्रेमिका के घर में घुस गया। पूरा परिवार गहरी नींद में था। घर की बेटी पहले से ही साजिश में शामिल थी, इसलिए घर में घुसने में कोई रुकावट नहीं आई। तीनों ने मिलकर घर से 15 लाख रुपये नगद और करीब आठ लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। इस तरह कुल लगभग 23 लाख रुपये की संपत्ति लेकर जीशान, उसका साथी और प्रेमिका तीनों फरार हो गए।

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परिवार के लोगों की सुबह नींद खुली तो घर में न बेटी थी और न ही नगदी व जेवर। घर में पसरे सन्नाटे और खाली तिजोरी को देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। यह समझते देर नहीं लगी कि बेटी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर यह सब किया है। घर में कोहराम मच गया और पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पीड़ित पिता ने फखरपुर थाने में जाकर जीशान सिंह और उसके साथी के साथ-साथ अपनी बेटी को भी नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पिता ने साफ कहा कि उनकी बेटी इस पूरी वारदात में बराबर की भागीदार है क्योंकि उसी की मिलीभगत के बिना यह सब संभव नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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वहीं, इस मामले में फखरपुर पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ चोरी, घर में अनधिकृत प्रवेश सहित संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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