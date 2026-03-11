VIDEO: प्रेमी से शादी की ऐसी जिद...हाईटेंशन पोल पर चढ़कर प्रेमिका ने काटा बवाल, पुलिस भी रह गई हैरान
आजमगढ़ में प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी एक युवती मंगलवार दोपहर बिजली के हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शादी कराने का आश्वासन देकर किसी तरह उसे नीचे उतारा। इस घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है।
Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी जौनपुर जिले की एक युवती मंगलवार दोपहर बिजली के हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।
जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय युवती का आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव निवासी युवक से प्रेम संबंध था। युवती के परिजनों ने इसी साल जनवरी महीने में युवक के खिलाफ शाहगंज थाने में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 20 जनवरी को आरोपी युवक शमीउल्लाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बताया जाता है कि जेल जाने के बाद युवक ने युवती को शादी का भरोसा दिया था। इसी भरोसे पर युवती ने अदालत में पैरवी कर 26 फरवरी को युवक की जमानत भी करवा दी। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद युवक मुंबई चला गया और उसके बाद से युवती का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इससे युवती काफी परेशान रहने लगी।
मंगलवार दोपहर युवती घर से निकलकर आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के बैरकडीह गांव के सीवान में पहुंच गई। वहां से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के पोल पर वह अचानक चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देख आसपास के लोग मौके पर जुट गए। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।
घटना की सूचना मिलने पर दीदारगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही जौनपुर जिले के शाहगंज थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक युवती को समझाने का प्रयास किया। काफी समझाने-बुझाने और शादी कराने का आश्वासन देने के बाद युवती किसी तरह पोल से नीचे उतरने को तैयार हुई।
पुलिस ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद उसे शाहगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद शाहगंज थाने की पुलिस युवती को अपने साथ ले गई और उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें