VIDEO: प्रेमी से शादी की ऐसी जिद...हाईटेंशन पोल पर चढ़कर प्रेमिका ने काटा बवाल, पुलिस भी रह गई हैरान

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी जौनपुर जिले की एक युवती मंगलवार दोपहर बिजली के हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय युवती का आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव निवासी युवक से प्रेम संबंध था। युवती के परिजनों ने इसी साल जनवरी महीने में युवक के खिलाफ शाहगंज थाने में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 20 जनवरी को आरोपी युवक शमीउल्लाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बताया जाता है कि जेल जाने के बाद युवक ने युवती को शादी का भरोसा दिया था। इसी भरोसे पर युवती ने अदालत में पैरवी कर 26 फरवरी को युवक की जमानत भी करवा दी। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद युवक मुंबई चला गया और उसके बाद से युवती का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इससे युवती काफी परेशान रहने लगी।

मंगलवार दोपहर युवती घर से निकलकर आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के बैरकडीह गांव के सीवान में पहुंच गई। वहां से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के पोल पर वह अचानक चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देख आसपास के लोग मौके पर जुट गए। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।

घटना की सूचना मिलने पर दीदारगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही जौनपुर जिले के शाहगंज थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक युवती को समझाने का प्रयास किया। काफी समझाने-बुझाने और शादी कराने का आश्वासन देने के बाद युवती किसी तरह पोल से नीचे उतरने को तैयार हुई।