भोर में फूल तोड़ने गई लड़की से छेड़खानी, विरोध पर मनबढ़ ने सिर पर फावड़ा दे मारा

नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा के लिए लड़की अपनी सहेली के साथ शुक्रवार को भोर में करीब चार बजे गांव में एक व्यक्ति की फुलवारी में फूल तोड़ने गयी थी। इसी बीच गांव का ही एक लड़का वहां पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। लड़कियों ने विरोध किया तो उसने एक लड़की पर फावड़े से हमला बोल दिया।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कुशीनगरFri, 26 Sep 2025 12:38 PM
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शुक्रवार की भोर में सहेली के साथ फूल तोड़ने गई एक लड़की से एक लड़के ने छेड़खानी की। लड़की ने इसका विरोध किया तो मनबढ़ लड़का फावड़ा लेकर आया और लड़की के सिर पर दे मारा। लहूलुहान लड़की के सिर पर वह दूसरा वार करने ही वाला था लेकिन तभी लड़की की सहेली ने हिम्मत दिखाते हुए फावड़ा पकड़ लिया और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के घरों से लोग दौड़े तो मनबढ़ लड़का फावड़ा छोड़कर फरार हो गए। गांववालों ने घायल लड़की को आनन-फानन में रामकोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर पहुंचाया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद पड़रौना मेडिकल कॉलेज ले गए। बाद में डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।

यह घटना, कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के एक गांव की है। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा के लिए 21 वर्षीय एक लड़की अपनी 18 वर्षीय सहेली के साथ शुक्रवार की भोर में करीब चार बजे गांव में एक व्यक्ति की फुलवारी में फूल तोड़ने गयी थी। इसी बीच गांव का ही 19 साल का एक लड़का वहां पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। दोनों लड़कियों ने उसे डांट कर भगा दिया। इसके चंद मिनटों बाद ही वह फावड़ा लेकर पहुंचा और एक लड़की के सिर पर वार कर दिया।

वह दूसरा वार करने ही वाला था कि इससे पहले उसकी सहेली ने बहादुरी दिखाते हुए पीछे मुड़कर उसे रोका और फावड़ा पकड़ लिया। सहेली चिल्लाने लगी। उसका शोर सुनकर आस-पास के घरों से लोग दौड़े तो मनबढ़ फावड़ा छोड़ कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और घायल युवती को लेकर रामकोला सीएचसी और उसके बाद पड़रौना मेडिकल कॉलेज ले गए।

पडरौना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी लेने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात के बाद कहीं भागने की फिराक में था।

