भाई के लिए खाना बनाने गई युवती नाले में बही, पुलिस और एसडीआरएफ तलाश रही

राजधानी लखनऊ में भाई के लिए खाना बनाने गई युवती नाले में बही। काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। युवती के चप्पल नाले में मिले हैं। पुलिस और एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बंथरा इलाके में गांव के बाहर रह रहे भाई के यहां खाना बनाने गई युवती वापस लौटते समय देर शाम नगवा नाले में डूब गई। नाले में बही लड़की की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। युवती के चप्पल नाले में मिले हैं। पुलिस और एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है। इसके साथ ही काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं।

बंथरा थाना क्षेत्र के खुरमपुर निवासी 21 वर्षीय सोनी रावत रविवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे गांव के बाहर रह रहे बड़े भाई सर्वेश के घर खाना बनाने के लिए ग‌ई थी। सर्वेश बाजार काम से गया था। उसके घर में उसका 10 वर्षीय बेटा अनीस और 8 वर्षीय अमित थे। सोनी वहां खाना बनाने के शाम को गांव स्थित पुराने मकान आने के लिए निकली। लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो उसके चप्पल नगवा नाले में उतराते मिले। चप्पल देखकर लोगों को शक हुआ कि सोनी नाला पार करते समय शायद उसी में डूब ग‌ई है। लड़की बह गई है।