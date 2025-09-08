Girl who went to cook food for her brother got swept away in drain, police and SDRF are searching भाई के लिए खाना बनाने गई युवती नाले में बही, पुलिस और एसडीआरएफ तलाश रही, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Girl who went to cook food for her brother got swept away in drain, police and SDRF are searching

भाई के लिए खाना बनाने गई युवती नाले में बही, पुलिस और एसडीआरएफ तलाश रही

राजधानी लखनऊ में भाई के लिए खाना बनाने गई युवती नाले में बही। काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। युवती के चप्पल नाले में मिले हैं। पुलिस और एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 08:37 AM
भाई के लिए खाना बनाने गई युवती नाले में बही, पुलिस और एसडीआरएफ तलाश रही

यूपी की राजधानी लखनऊ में बंथरा इलाके में गांव के बाहर रह रहे भाई के यहां खाना बनाने गई युवती वापस लौटते समय देर शाम नगवा नाले में डूब गई। नाले में बही लड़की की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। युवती के चप्पल नाले में मिले हैं। पुलिस और एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है। इसके साथ ही काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं।

बंथरा थाना क्षेत्र के खुरमपुर निवासी 21 वर्षीय सोनी रावत रविवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे गांव के बाहर रह रहे बड़े भाई सर्वेश के घर खाना बनाने के लिए ग‌ई थी। सर्वेश बाजार काम से गया था। उसके घर में उसका 10 वर्षीय बेटा अनीस और 8 वर्षीय अमित थे। सोनी वहां खाना बनाने के शाम को गांव स्थित पुराने मकान आने के लिए निकली। लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो उसके चप्पल नगवा नाले में उतराते मिले। चप्पल देखकर लोगों को शक हुआ कि सोनी नाला पार करते समय शायद उसी में डूब ग‌ई है। लड़की बह गई है।

यह रास्ता नाले पर बिजली का खंभा डालकर बनाया गया है। डूबने की शंका पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। नाले से सोनी की तलाश की जा रही है। अभी तक उसका पता नहीं चला है। इस संबंध में बंथरा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि युवती की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। तलाश की जा रही है।

