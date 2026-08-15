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गाय ढूंढने निकली बच्ची की गोबर के गड्ढे में गिरने से मौत; पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, बांदा
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बांदा के कमासिन क्षेत्र के अछरील गांव में गाय खोजने निकली तीन वर्षीय परी की गोबर के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। रातभर तलाश के बाद शुक्रवार सुबह उसका शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी, जिस पर केस भी दर्ज हुआ था।

Girl dies after falling into a dung pit in Banda
बांदा में बच्ची की गोबर के गड्ढे में गिरने से बच्ची की मौत

बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के ग्राम अछरील में गुरुवार को गाय खोजने निकले भाई-बहन में से तीन वर्षीय मासूम की गोबर के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। रात भर की तलाश के बाद शुक्रवार सुबह शव मिला। जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, गुरुवार को ही पुलिस ने अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया था। कमासिन थाना अछरील में गुरुवार शाम 6 बजे विकास सिंह की बेटी पंखुड़ी, बेटा ओम गाय लेने खेत गए थे। पीछे तीन वर्षीय बहन परी भी थी। भाई गाय लेकर दूसरे रास्ते से आ गए। परी भटक कर दूसरे रास्ते पर चली गई, जहां वह गोबर के गड्ढे के पास आई तो पैर फिसल गया और गोबर के गड्ढे में डूब गई।

गाय ढूंढने निकले थे भाई-बहन, गड्ढे में मिला शव

कुछ देर तक परी के घर न आने पर मां मंजू देवी ने पंखुड़ी से परी के संबंध में पूछा तो पंखुड़ी ने मां को बताया कि हमारे पीछे परी गई थी लेकिन साथ नहीं आई। इसके बाद परिजन तलाश में जुट गए। दो-तीन घंटे तक बालिका के न मिलने पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा ने करीब 2 बजे रात तक तलाश करते रहे लेकिन परी का पता नहीं चला। विकास सिंह का मकान बागैं नदी के किनारे से कुछ दूर है, इसलिए गांव वालों और पुलिस को यह आभास होने लगा की कहीं परी नदी में तो नहीं गिर गई। शुक्रवार सुबह 06 बजे मोहल्ले के कुछ लोग उसी रास्ते से जा रहे थे तो किसी की नजर पानी के ऊपर उतराती हुई परी दिखाई दी।

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तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी परी

सूचना पर परिजन व प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा मौके पर पहुंच गए और गड्ढे से परी का शव बाहर निकाला। परी देवी दो बहनों संतोषी 11 वर्ष, पंखुड़ी देवी 8 वर्ष, इकलौते भाई ओम सिंह 6 वर्ष से सबसे छोटी थी। मां मंजू देवी पिता विकास सिंह तथा दोनों बहनों व भाई का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा ने बताया कि गड्ढे में डूबने से बालिका की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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अपहरण का केस दर्ज हुआ था

परी के अचानक लापता होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। देर रात तक तलाश के बाद भी मासूम का पता नहीं चला तो पुलिस ने गुरुवार को अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। शुक्रवार सुबह गोबर के गड्ढे में शव मिलने के बाद घटना की तस्वीर साफ हुई।

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