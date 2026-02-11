भाई के साथ लापता हुई लड़की को पुलिस ने खोज निकाला, रात में बॉयफ्रेंड के घर मिली
पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की तो देर रात बस्ती में अपने बॉय फ्रेंड के घर पर मिली। साथ में भाई भी था, जिसने बहन के साथ आने की जानकारी दी। पूछताछ में पता चला कि किशोरी का बस्ती निवासी किशोर से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। बातचीत के दौरान वह किशोर से मिलने बस्ती पहुंच गई थी।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके कर 15 वर्षीय किशोरी भाई के साथ टेलर के दुकान पर जाने की बात कहकर घर से निकली और लापता हो गई। शाम को घर पर एक अनजान नंबर से फोन आया तो परिजन डर गए। फिर पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर सर्विलांस की मदद से तलाश शुरू की तो देर रात बस्ती में अपने बॉय फ्रेंड के घर पर मिली। साथ में भाई भी था, जिसने बहन के साथ आने की जानकारी दी। पूछताछ में पता चला कि किशोरी का बस्ती निवासी किशोर से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। बातचीत के दौरान वह किशोर से मिलने बस्ती पहुंच गई थी।
जानकारी के मुताबिक, किशोरी सिलाई का काम सिखती है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने छोटे भाई के साथ टेलर के यहां जाने की बात कहकर घर से निकली थी। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह स्विच ऑफ मिला। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई। इसी बीच देर शाम किशोरी के पिता के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने उनकी बेटी और बेटे को घर लाने की बात कही।
हालांकि बातचीत के कुछ देर बाद वह नंबर भी बंद हो गया। लगातार संपर्क न हो पाने और स्थिति स्पष्ट न होने पर पिता ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। गोरखनाथ थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और देर रात बस्ती जिले में दबिश देकर किशोरी, उसके भाई और परिचित किशोर (इंस्टा दोस्त) को बरामद कर लिया। बस्ती में किशोर टाइल्स लगाने का काम करता है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि भाई बहन को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
