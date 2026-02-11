भाई के साथ लापता हुई लड़की को पुलिस ने खोज निकाला, रात में बॉयफ्रेंड के घर मिली

संक्षेप: पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की तो देर रात बस्ती में अपने बॉय फ्रेंड के घर पर मिली। साथ में भाई भी था, जिसने बहन के साथ आने की जानकारी दी। पूछताछ में पता चला कि किशोरी का बस्ती निवासी किशोर से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। बातचीत के दौरान वह किशोर से मिलने बस्ती पहुंच गई थी।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके कर 15 वर्षीय किशोरी भाई के साथ टेलर के दुकान पर जाने की बात कहकर घर से निकली और लापता हो गई। शाम को घर पर एक अनजान नंबर से फोन आया तो परिजन डर गए। फिर पुलिस को जानकारी दी।

पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर सर्विलांस की मदद से तलाश शुरू की तो देर रात बस्ती में अपने बॉय फ्रेंड के घर पर मिली। साथ में भाई भी था, जिसने बहन के साथ आने की जानकारी दी। पूछताछ में पता चला कि किशोरी का बस्ती निवासी किशोर से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। बातचीत के दौरान वह किशोर से मिलने बस्ती पहुंच गई थी।

जानकारी के मुताबिक, किशोरी सिलाई का काम सिखती है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने छोटे भाई के साथ टेलर के यहां जाने की बात कहकर घर से निकली थी। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह स्विच ऑफ मिला। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई। इसी बीच देर शाम किशोरी के पिता के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने उनकी बेटी और बेटे को घर लाने की बात कही।