दूसरे समुदाय के लड़के संग गायब लड़की प्रयागराज में मिली, वेस्ट यूपी के इस जिले में हुए थे प्रदर्शन

Mar 02, 2026 04:04 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सहारनपुर
लड़की कुछ दिन पहले गांव के ही दूसरे समुदाय के एक युवक के साथ चली गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी थी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था। कई संगठनों ने लड़की पक्ष के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया था।

UP News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दूसरे समुदाय के लड़के संग गायब हो गई एक लड़की को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। सहारनपुर कोतवाली गंगोह क्षेत्र के गांव सांगाठेड़ा से फरार हुई इस लड़की को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। दिन-रात की तलाश के बाद यूपी के प्रयागराज में इस लड़की का पता चला। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया।

मिली जानकारी के अनुसार लड़की कुछ दिन पहले गांव के ही दूसरे समुदाय के एक युवक के साथ चली गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी थी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था। कई संगठनों ने लड़की पक्ष के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई थी।

पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को शांत कराया और आश्वासन दिया था कि युवती को जल्द ही खोज लिया जाएगा। जांच के दौरान पुलिस को युवती की लोकेशन प्रयागराज में मिली, जिसके बाद एक टीम गठित कर वहां भेजी गई। टीम ने युवती को बरामद कर सहारनपुर ले आई।

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है। युवती को चिकित्सीय परीक्षण और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गांव में हो चुकी थीं कई पंचायतें, पुलिस ने कोर्ट में भी डाल रखा था डेरा

इस प्रकरण को लेकर गांव में कई पंचायत हो चुकी हैं। वहीं, युवक और लड़की की तलाश में पुलिस टीम ने इलाहबाद हाईकोर्ट में भी डेरा डाल रखा था। लड़की के बरामद न होने पर गोपनीय रूप से बैठकों और पंचायतों का दौर भी चल रहा था। लड़की का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह युवक के साथ रहने की इच्छा जता रही थी। इसे लेकर परिजनों की चिंता और बढ़ गई थी। शनिवार देर रात तक शहर के हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में एक संगठन के लोगों ने लड़की को बरामद करने की मांग को लेकर धरना दिया था। इस मामले में पुलिस कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया था, जिनसे पूछताछ चल रही थी। रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लड़की के बरामद होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अधिकारी की इसकी पुष्टि नहीं कर रहे थे। अब इसकी पुष्टि हो गई है।

सांसद और मेयर ने भी घटना बताई अफसोस जनक

मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सांसद इमरान मसूद और महापौर डॉ. अजय सिंह की एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दोनों नेता घटना पर अफसोस जता रहे हैं। सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि वह पीड़ित परिजनों के साथ हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए, जिससे समाज में नफरत फैले। उन्होंने पुलिस-प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उधर, महापौर डॉ. अजय सिंह का कहना था कि युवक और लड़की को भी समझना चाहिए कि उनकी वजह से परिजन भी परेशान हैं। उनको घर लौटकर आना चाहिए।

