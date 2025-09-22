प्रेमी के साथ भागी युवती के संग छेड़छाड़, अपहरण की भी कोशिश, ग्रामीणों ने बचाया

राजस्थान से प्रेमी संग फरार हुई किशोरी के साथ बागपत में कार सवार युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट का प्रयास किया। इतना ही नहीं कार सवार युवकों ने किशोरी का अपहरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन शोर-शराबा होने के बाद मौके पर लोगों ने दोनों को बचा लिया।

राजस्थान के सीकर से प्रेमी संग फरार हुई किशोरी के साथ रविवार रात करीब एक बजे बागपत के गौरीपुर मोड़ के पास कार सवार युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट का प्रयास किया। इतना ही नहीं कार सवार युवकों ने किशोरी का अपहरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन शोर-शराबा होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ पहुंच गई। जिसके बाद कार सवार युवक मौके से फरार हो गए। लोगों ने कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी होने के बाद बागपत पुलिस ने राजस्थान पुलिस को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस बागपत पहुंची और किशारी व युवक को अपने साथ ले गई।

बताया जा रहा है कि शामली के कांधला का रहने वाला एक युवक राजस्थान के सीकर में नौकरी करता है। इसी दौरान उसका 16 वर्षीय किशोरी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। परिजनों को पता चला, तो उन्होंने किशोरी का घर से निकलना बंद कर दिया। जिसके चलते दो दिन पहले युवक और किशोरी घर से फरार हो गए। रविवार की रात करीब एक बजे प्रेमी युगल बागपत के गौरीपुर मोड़ पर पहुंचा और कांधला जाने के लिए वाहन का इंतजार करने लगा।

इसी बीच कार सवार चार युवक वहां पहुंचे और किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। किशोरी और उसके प्रेमी ने विरोध किया, तो कार सवार युवकों ने किशोरी को कार में खींचने का प्रयास किया, लेकिन तभी युवक और किशोरी जोर-जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनकर हाइवे पर दुकान करने वाले दुकानदार और ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। लोगों को आता देख कार सवार युवक मौके से फरार हो गए।

हरियाणा से कर रहे थे पीछा, बागपत में की छेड़छाड़ किशोरी ने बताया कि वह और उसका प्रेमी हरियाणा पहुंचने के बाद ऑटो का इंतजार कर रहे थे। बहालगढ़ के पास उन्हें ऑटो मिल गया। बताया कि इसी दौरान कार सवार युवकों ने ऑटो का पीछा करना शुरू कर दिया। बागपत-सोनीपत हाइवे पर तो वे घटना को अंजाम नहीं दे सके, लेकिन गौरीपुर मोड़ पर पहुंचते ही उन्होंने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी।

अलग-अलग संप्रदाय से था प्रेमी युगल बताया जा रहा है कि कांधला निवासी युवक और किशोरी अलग-अलग सम्प्रदाय से हैं। गौरीपुर मोड़ के दुकानदारों और ग्रामीणों को इसका पता चला, तो उन्होंने बागपत पुलिस को यहीं जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और फिर राजस्थान पुलिस को जानकारी दी।