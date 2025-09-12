प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने पहुंची शादीशुदा युवती, घर वाले लेने पहुंचे तो चलती कार से कूदी प्रेमिका

मेरठ में प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई महिला कोर्ट मैरिज करने मवाना तहसील पहुंची। महिला के पति और उसके घर वालों को जब जानकारी हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए।

यूपी के मेरठ में प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई महिला कोर्ट मैरिज करने मवाना तहसील पहुंची। महिला के पति और उसके घर वालों को जब जानकारी हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने महिला और उसके प्रेमी को पकड़ लिया और जमकर हंगामा हुआ। महिला को घर वाले थाने लेकर पहुंचे। जैसे ही कार की थाने के पास पहुंची तो महिला कार की खिड़की से कूद गई। हालांकि महिला दरोगा, महिला सिपाही समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने पीछा कर पकड़ लिया।

बच्चा लेकर हुई थी फरार महिला के भाई ने पुलिस को बताया कि जब वह घर से फरार हुई थी तो अपने दो साल के बच्चे को भी साथ ले गई थी। हालांकि, फिलहाल बच्चा परिजनों को मिल गया है। भाई ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि महिला अपने साथ दो वर्षीय बच्चे को भी लेकर घर से फरार हुई थी। थाने में पूछताछ के दौरान उसने हंगामा किया और पुलिस को भी दौड़ा दिया। इसी कारण उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया।