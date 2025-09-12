girl went to court to marry her boyfriend when her family came to pick her up she jumped out of the car प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने पहुंची शादीशुदा युवती, घर वाले लेने पहुंचे तो चलती कार से कूदी प्रेमिका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirl went to court to marry her boyfriend when her family came to pick her up she jumped out of the car

प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने पहुंची शादीशुदा युवती, घर वाले लेने पहुंचे तो चलती कार से कूदी प्रेमिका

मेरठ में प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई महिला कोर्ट मैरिज करने मवाना तहसील पहुंची। महिला के पति और उसके घर वालों को जब जानकारी हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए।

Dinesh Rathour मेरठFri, 12 Sep 2025 07:44 PM
share Share
Follow Us on
प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने पहुंची शादीशुदा युवती, घर वाले लेने पहुंचे तो चलती कार से कूदी प्रेमिका

यूपी के मेरठ में प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई महिला कोर्ट मैरिज करने मवाना तहसील पहुंची। महिला के पति और उसके घर वालों को जब जानकारी हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने महिला और उसके प्रेमी को पकड़ लिया और जमकर हंगामा हुआ। महिला को घर वाले थाने लेकर पहुंचे। जैसे ही कार की थाने के पास पहुंची तो महिला कार की खिड़की से कूद गई। हालांकि महिला दरोगा, महिला सिपाही समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने पीछा कर पकड़ लिया।

बच्चा लेकर हुई थी फरार

महिला के भाई ने पुलिस को बताया कि जब वह घर से फरार हुई थी तो अपने दो साल के बच्चे को भी साथ ले गई थी। हालांकि, फिलहाल बच्चा परिजनों को मिल गया है। भाई ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि महिला अपने साथ दो वर्षीय बच्चे को भी लेकर घर से फरार हुई थी। थाने में पूछताछ के दौरान उसने हंगामा किया और पुलिस को भी दौड़ा दिया। इसी कारण उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया।

ढाई साल के भतीजे को लेकर फरार हुई थी युवती

मेरठ की रहने वाली युवती की शादी 2013 में दौराला के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। दोनों का जीवन सुखमय था। अचानक से युवती की जिंदगी में बहसूमा निवासी युवक आ गया। दोनों एक-दूसरे के नजदीक कब आ गए किसी को पता नहीं चला। दोनों का प्रेम बढ़ता चला गया। दोनों एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खाने लगे। कुछ समय पहले युवती अपने मायके आई थी। एक दिन युवती अपने ढाई साल के भतीजे को लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। बच्चा गायब होने की खबर जब घर वालों को लगी तो उसकी तलाश शुरू की गई।

Meerut News Premi-premika Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |