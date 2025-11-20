Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirl was stripped in a closed room, lemon was rubbed her body tantrik crossed all limits in name of exorcism
लड़की के उतारे कपड़े, पूरे शरीर पर रगड़ा नींबू, झाड़-फूंक के नाम पर बंद कमरे में तांत्रिक ने पार कीं हदें

लड़की के उतारे कपड़े, पूरे शरीर पर रगड़ा नींबू, झाड़-फूंक के नाम पर बंद कमरे में तांत्रिक ने पार कीं हदें

संक्षेप: यूपी के झांसी में बीमारी ठीक करने के नाम पर एक तांत्रिक ने बंद कमरे में पहले लड़की को डराया कि उसके ऊपर बहुत भारी ‘भूत-प्रेत’ का साया है। फिर झाड़-फूंक के नाम पर उसके सारे कपड़े उतरवा लिए। उसने नींबू काटकर किशोरी के पूरे शरीर पर रगड़ा और अश्लील हरकतें कीं।

Thu, 20 Nov 2025 01:13 PMYogesh Yadav झांसी/बरुआसागर, संवाददाता
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के झांसी में अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बरुआसागर थाना क्षेत्र में एक 12 साल की लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने झाड़-फूंक के लिए मध्य प्रदेश के निवाड़ी निवासी तांत्रिक हरवजन को बुला लिया। इलाज के नाम पर तांत्रिक ने जो किया, उसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया है। बंद कमरे की गई तांत्रिक की करतूतों को सुनने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तांत्रिक की तलाश में जुटी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लड़की के पिता ने बताया कि तांत्रिक हरवजन को पहले भी गांव में झाड़-फूंक के लिए बुलाया जाता रहा है, इसलिए उसे भरोसेमंद समझकर घर बुलाया गया। तांत्रिक आया और उसकी बेटी को इलाज के लिए घर के अंदर बने कमरे में ले गया। उसने माता-पिता को बाहर आंगन में बैठने को कहा और दरवाजा बंद कर लिया। तांत्रिक ने पहले लड़की को डराया कि उसके ऊपर बहुत भारी ‘भूत-प्रेत’ का साया है। फिर झाड़-फूंक के नाम पर उसके सारे कपड़े उतरवा लिए। उसने नींबू काटकर किशोरी के पूरे शरीर पर रगड़ा और अश्लील हरकतें कीं।

ये भी पढ़ें:शादीशुदा युवती से संबंध, पीछा नहीं छोड़ रहा था पुजारी, मंदिर में हत्या का खुलासा

जब तांत्रिक ने हदें पार करनी शुरू कर दी तो किशोरी के चीखने-चिल्लाने लगी और विरोध किया। बाहर तक लड़की की आवाज पहुंची तो परिजन भी अंदर आने के लिए दरवाजा पीटने लगे। इससे तांत्रिक घबरा गया और मौका पाकर दूसरे दरवाजे से फरार हो गया। जब परिजन कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो बेटी बुरी तरह सहमी और रोती हुई मिली। तब तक तांत्रिक फरारा हो गया था।

बेटी की आपबीती सुनकर परिजन उसे लेकर तुरंत बरुआसागर थाना पहुंचे। यहां पूरी घटना की शिकायत की। थाना प्रभारी के सामने किशोरी ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। पुलिस ने तत्काल तांत्रिक के खिलाफ 376 (बलात्कार का प्रयास), 511, 323 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बरुआसागर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी तांत्रिक की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। आसपास के जिलों और मध्य प्रदेश की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होगा।

इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास की भयावह सच्चाई को उजागर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग छोटी-मोटी बीमारी को डॉक्टर के बजाय ओझा-तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जिसका फायदा ऐसे हैवान उठाते हैं। परिजनों ने अपील की है कि लोग ऐसी घटनाओं से सबक लें और बच्चों को तांत्रिकों के पास न भेजें। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।