Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirl was raped and after horrific act accused committed suicide by hanging himself in pilibhit
यूपी में ढाई साल की बच्ची से रेप, दरिंदगी के बाद आरोपी ने फंदा लगाकर ली आत्महत्या

यूपी में ढाई साल की बच्ची से रेप, दरिंदगी के बाद आरोपी ने फंदा लगाकर ली आत्महत्या

संक्षेप:

पीलीभीत में बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही ढाई साल की बच्ची युवक छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने खुद भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

Feb 05, 2026 11:36 pm ISTDinesh Rathour दियोरिया(पीलीभीत)
share Share
Follow Us on

- बीसलपुर के दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की घटना

- छत पर पड़े टीन शेड में ले जाकर आरोपी ने किया दुष्कर्म

- बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया

- सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी जुटाई

दियोरिया(पीलीभीत) संवाददाता

यूपी के पीलीभीत में बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही ढाई साल की बच्ची युवक छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने खुद भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्ची की हालत गंभीर है। आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार देर शाम साढ़े आठ बजे ढाई वर्षीय बच्ची घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। इस दौरान उसके रिश्ते का चाचा राजेंद्र (25) ने बच्ची को आवाज देकर बुलाया। आरोपी उसको घर की छत पर टिनशेड में ले गया। वहां मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी ने लहुलूहान हालत में छोड़ कर भाग गया। बच्ची ने युवक की कारगुजारी बताई। इसी बीच आरोपी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक आरोपी नशा करता था। सूचना पर थाना प्रभारी गौतम सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मासूम बच्ची को उपचार के लिए पहले दियोरिया सीएचसी भिजवाया। इसके बाद उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं, एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि बच्ची के साथ रिश्ते के चाचा ने दुष्कर्म किया है। इसके बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बच्ची का उपचार चल रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Girl Raped Pilibhit News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |