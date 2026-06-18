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घर में थी लड़की, PDA ने सील कर दिया अवैध निर्माण; अखिलेश ने पोस्ट कर बताया अमानवीय

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के सिविल लाइंस में पीडीए ने अवैध निर्माण को सील किया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान एक बच्ची घर के अंदर रह गई। पीडीए ने भवन खाली कराने के बाद सीलिंग की बात कही। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

घर में थी लड़की, PDA ने सील कर दिया अवैध निर्माण; अखिलेश ने पोस्ट कर बताया अमानवीय

प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में ब्लू डायमंड होटल के पीछे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की कार्रवाई अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। बुधवार को पीडीए ने एक निर्माणाधीन भवन को सील किया था। इसके बाद आरोप सामने आया कि कार्रवाई के दौरान एक लड़की घर के अंदर ही रह गई थी। इस मामले को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर उठाया, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया।

अवैध निर्माण को पीडीए ने सील किया

जानकारी के अनुसार, पीडीए ने नजूल भूमि पर बनाए जा रहे एक निर्माणाधीन भवन को अवैध मानते हुए सील करने की कार्रवाई की। पीडीए के अवर अभियंता गंगेश ने बताया कि संबंधित भूखंड फ्रीहोल्ड नहीं था और वहां बिना वैध अनुमति के निर्माण कराया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले भवन को खाली कराया गया था, जिसके बाद उसे सील किया गया। उनके मुताबिक, जिस व्यक्ति का निर्माणाधीन भवन है, उसके भाई का मकान बगल में स्थित है और परिवार के लोग पीछे के रास्ते से वहां पहुंच गए थे।

घर में रह गई थी बच्ची, पीडीए ने सील किया घर

वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव ने दावा किया कि सीलिंग के दौरान एक बच्ची घर के अंदर ही रह गई थी। उनका कहना है कि बच्ची की मां दूसरे बच्चे को परीक्षा दिलाने बाहर गई थीं। जब वह वापस लौटीं तो उन्होंने देखा कि मकान सील किया जा चुका था और बच्ची अंदर थी। हालांकि, इस संबंध में परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं हो सका है। बताया गया कि उनके फोन भी नहीं उठ रहे हैं। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने देर रात एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर निशाना साधा।

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अखिलेश यादव ने बताया अमानवीय

उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला के घर के साथ उसकी बेटी को भी अंदर सील कर दिया गया। उन्होंने इसे अमानवीय और असंवेदनशील कार्रवाई बताते हुए दोषी अधिकारियों के निलंबन और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि यही भाजपा की ‘नारी वंदना’ का वास्तविक चेहरा है। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन और विपक्ष के दावों में अंतर है। पीडीए का कहना है कि भवन खाली कराने के बाद ही सील किया गया, जबकि विपक्षी नेताओं ने बच्ची के अंदर फंसे होने का आरोप लगाया है। वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है।

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