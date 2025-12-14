थार ने 5 साल की बच्ची को कुचला, ग्रामीणों ने काटा बवाल, गाड़ी पर फेंका ईंट-पत्थर

संक्षेप: मुरादाबाद में रविवार शाम पांच वर्षीय बच्ची मिष्ठी को थार ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने थार चालक और उसके साथी को पकड़कर पिटाई की और वाहन पर पथराव किया।

यूपी के मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र के मोहल्ला घोसीपुरा में रविवार शाम पांच वर्षीय बच्ची को थार ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। थार पर आजाद समाज (आसपा) नगराध्यक्ष लिखा था। हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने थार चालक और उसके साथी को पकड़कर उनकी धुनाई की और थार पर पथराव किया, जिससे वाहन के शीशे टूट गए। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने भेजा और भीड़ को समझा-बुझाकर शांत कराया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोहल्ला घोसीपुरा सैनी धर्मशाला के पास रहने वाले विवेक सैनी की बेटी 5 साल की बेटी मिष्ठी रविवार शाम करीब पांच बजे घर से दुकान पर खाने-पीने की चीज लेने जा रही थी। इसी दौरान पट्टीवाला की ओर जा रही थार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका सिर फट गया। परिजन तुरंत उसे पास के निजी अस्पताल ले गए। वहां से हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया, लेकिन मुरादाबाद ले जाते समय मिष्ठी की मौत हो गई।

हादसे के बाद बच्ची के रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। भारी भीड़ ने थार चालक और उसके साथी को घेरकर पकड़ लिया। थार वाहन पर पथराव किया गया और हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस ने किसी तरह समझा-बुझाकर दोनों युवकों को हिरासत में लिया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि हादसे में एक बच्ची की मौत हुई है। परिजनों की तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृत बच्ची मिष्ठी की मौत के बाद माता-पिता समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

बाइक से गिरी महिला को वाहन ने कुचला, मौत उधर, बिजनौर में सड़क पर गिरी बाइक सवार महिला को वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को परिजन साथ ले गए। दरअसल, मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के गांव शरीफ नगर के रहने वाले संजय शुक्रवार को अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भूतपुरी स्थित बहन की ससुराल आया था।