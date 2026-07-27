हाईस्कूल की मार्कशीट गायब होने से परेशान थी लड़की, पेड़ से लटकती मिली लाश
परिजनों के मुताबिक शाम करीब 4 बजे बड़ी बहन बबीता ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो बताया कि उसकी हाईस्कूल की मार्कशीट अमरोहा में कहीं खो गई है। इसके बाद शाम 6 बजे ललिता ने फोन पर बताया कि वह नजदीकी गांव सिहाली जागीर आ गई है। फिर उसका फोन बंद हो गया। बाग में एक पेड़ पर उसका शव लटकता मिला।
Suicide by Student: हाईस्कूल की मार्कशीट गुम होने से परेशान युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव गांव के बाहर बाग में आम के पेड़ पर दुपट्टे से लटका मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताया गया है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के गांव सेंमला निवासी नन्हे सिंह की 20 वर्षीया बेटी ललिता चौहान रविवार सुबह अमरोहा में अपने शैक्षणिक दस्तावेज लेकर कंप्यूटर कोर्स के लिए अमरोहा आवेदन करने गई थी।
परिजनों के मुताबिक शाम करीब चार बजे बड़ी बहन बबीता ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो बताया कि वह गजरौला आ गई है। साथ ही उसने हाईस्कूल की मार्कशीट अमरोहा में कहीं खो जाने की बात कही। इसके बाद शाम 6 बजे ललिता ने फोन पर बताया कि वह नजदीकी गांव सिहाली जागीर आ गई है। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। परिवार के लोग उसकी तलाश में जुटे हुए थे। इसी बीच सोमवार दोपहर ललिता का शव गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर जंगल में गांव निवासी शिवओम के बाग में आम के पेड़ पर दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका मिला।
सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस तथा गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी व सीओ मंडी धनौरा अंजलि कटारिया ने मौका मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक कई शैक्षणिक दस्तावेज पेड़ के पास फटी हुई हालत में मिले। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताया गया। पुलिस का मानना है कि मार्कशीट खोने से परेशान होकर ललिता ने सुसाइड किया।
परिवार पर टूटा गम का पहाड़, छह वर्ष पूर्व हुई थी भाई की मौत
चार बहन भाईयों में तीसरे नंबर की ललिता ने पिछले साल 11 वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। परिजनों के मुताबिक वह कंप्यूटर कोर्स करना चाहती थी। उसकी मां धनवती का कहना है कि ललिता के शव के बराबर में दस्तावेज फटे हुए मिले हैं जबकि, उसका मोबाइल मौके पर नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि 6 वर्ष पूर्व बड़ा बेटा बिजली का काम करने के लिए बनारस गया था, जहां किसी के द्वारा खाने में जहर देने से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद अब बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बड़ी बेटी बबिता शादीशुदा है। छोटा बेटा पानीपत में बिजली का कार्य करता है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें