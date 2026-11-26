गैंगस्टर की गुंडागर्दी से डरी लड़की ने पढ़ाई छोड़ी, शादी नहीं करने पर दी थी तेजाब से जलाने की धमकी
इटावा में गैंगस्टर की रोज-रोज की धमकियों से परेशान होकर एक लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। गैंगस्टर लड़की पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा है। मना करने पर तेजाब से जलाने तक की धमकी दे रहा है।
जसवंतनगर (इटावा), हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के इटावा में गैंगस्टर एक लड़की को परेशान कर रहा है। गैंगस्टर लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा है। शादी नहीं करने पर तेजाब से जलाने की धमकी देता है। गैंगसर लड़की से कहता है कि अभी तू मुझे जानती नहीं है, मेरे साथ शादी कर लो वरना तेजाब डाल दूंगा..तुम्हारे ऊपर ट्रक चढ़ा दूंगा। उधर पीड़िता लड़की ने गैंगस्टर की गुंडागर्दी के चलते पढ़ाई तक छोड़ दी है। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो आनन-फानन दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
जसवंतनगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 19 साल की युवती अपने भाई के साथ एसपी सिटी बबीता सिंह से मिलने पहुंची। युवती ने बताया कि गांव का निखिल उसे परेशान करता है। मंगलवार को वह दो कारों से आठ-दस साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और साथ चलने के लिए कहा। मना करने पर जबरदस्ती घसीटते हुए कार में बैठाने लगा। हो-हल्ला मचने पर उसके भाई और मोहल्ले के लोग जुट गए। भीड़ आती देख सभी धमकाते हुए भाग निकले। इसकी शिकायत थाने में की तो कोई सुनवाई नहीं हुई।
आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
युवती ने बताया कि निखिल कहता है कि वह गैंगस्टर है। जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाता है। मना करने पर तेजाब डालने और ट्रक चढ़ाने की धमकी देता है। उसके डर से पढ़ाई छोड़ दी और घर से निकलना भी कम कर दिया। एसपी सिटी बबीता सिंह ने बताया कि युवती ने आकर शिकायत की है। निखिल नाम के लड़के पर छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस से जांच कराई तो घटना छेड़छाड़ की निकली। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कराई जा रही है। युवती के बयान की भी जांच कराई जाएगी।
धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी, केस
वहीं दूसरी ओर सोनभद्र जिले में धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पुलिस को दी तहरीर में प्रेमिका निवासी बीना बस स्टैण्ड ने आरोप लगाया है कि रेनुसागर निवासी सलीम पुत्र मुकिम कुरैशी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लम्बे समय तक शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा और बाद में जब वह गर्भवती हो गयी तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया। इस की जानकारी जब उसकी मां को हुई तो उन्होने पुलिस से इसकी शिकायत की जिस पर सलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस के बाद सलीम के परिजन एवं अन्य उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे जब उसने इंकार किया तो जान से मारने की धमकी दी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।