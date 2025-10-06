girl suddenly emerged from a hotel room screaming and calling her brother street commotion ensued होटल के कमरे से अचानक चीखते निकली लड़की, फोन कर भाई को बुलाया; सड़क पर मचा हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Ajay Singh संवाददाता, आगराMon, 6 Oct 2025 11:49 AM
यूपी के आगरा के 80 फुटा मार्ग ट्रांस यमुना इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक होटल के कमरे से अचानक एक लड़की चीखते हुए बाहर निकल गई। शनिवार की शाम हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। आरोप है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। इसी से अचानक लड़की होटल के कमरे से चीखते हुए सड़क पर आ गई। इसके बाद उसने अपने भाई को फोन करके बुलाया। वह थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। लड़की की शिकायत पर बंटी नाम के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार युवती खंदौली क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहती है। उसने पुलिस को बताया वह डॉक्टर के पास दवा लेने जा रही थी। रास्ते में बंटी मिला। उसने जबरन बाइक पर बैठा लिया। वह लड़की को अपने साथ होटल ले आया। वहां एक कमरे में ले गया। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगा।

लड़की के मुताबिक बंटी की इन हरकतों पर वह दंग रह गई। उसने बंटी से ऐसा न करने को कहा लेकिन वह नहीं माना। उसने अपनी हरकतें जारी रखीं। तब लड़की ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। बंटी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह उसे धक्का देते हुए जैसे-तैसे कमरे से बाहर आ गई।

इसके बाद लोगों ने उसे चीखते हुए बाहर जाते देखा। सड़क पर निकलकर लड़की ने अपने भाई को फोन किया। इसके बाद वह थाने पहुंची। एसओ ट्रांस यमुना रोहित कुमार ने बताया आरोपित युवक पीड़िता को पहले से जानता है। युवक उसके घर में किराएदार था। युवती को कोचिंग के बाहर मिल गया था। उसे बाइक पर बैठा लिया। वह बहाने से लड़की को होटल ले गया था। वहां छेड़छाड़ करने लगा। पुलिस ने तहरीर पर आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

