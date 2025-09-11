VIDEO: छात्रा का पकड़ा हाथ, विरोध पर धमकी, परिजनों ने मनचले का ऐसे उतारा खुमार

मेरठ में एक मनचले ने छात्रा का हाथ सरेराह पकड़ लिया। छात्रा ने विरोध किया तो धमकी दी। छात्रा के परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो मनचले को नंगा करके सरेराह ही पिटाई की। घटना टीपी नगर थाना क्षेत्र की है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

मेरठ के टीपीनगर में छात्रा से छेड़छाड़ और हाथ पकड़कर खींचतान-मारपीट करने वाले आरोपी को छात्रा के परिजनों ने जमकर पीटा। आरोपी ने आठ सितंबर को छात्रा से छेड़छाड़ करते हुए दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया था। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने हत्या की धमकी दी थी। छात्रा ने घर पहुंचने के बाद परिजनों को जानकारी दी थी। इसके बाद पीड़ित छात्रा के परिवार की महिलाओं ने आरोपी को कॉलोनी में ही दबोच लिया और पीटते हुए कपड़े तक फाड़ डाले। दो दिन बाद अब मारपीट और आरोपी के कपड़े फाड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस एक्टिव हुई। इसके बाद आरोपी की धरपकड़ करते हुए उसे जेल भेजा गया है।

मोहकमपुर क्षेत्र निवासी एक युवती बीए की छात्रा है। आठ सितंबर की दोपहर कॉलेज से घर वापस जाते समय एक युवक ने उसका रास्ता रोका और दोस्ती के लिए दबाव बनाया। छात्रा ने विरोध किया तो मनचला भड़क गया और मारपीट कर दी। छात्रा से खींचतान करते हुए उठाकर ले जाने और हत्या करने की बात कही। छात्रा ने घर पहुंचकर इस मामले में शिकायत परिजनों से की। इसके बाद छात्रा के पिता ने एक शिकायत टीपीनगर थाने में दी।

दूसरी ओर, छात्रा के परिवार की महिलाओं ने आरोपी को शाम के समय कॉलोनी में ही दबोच लिया। उसे जमकर पीटा और कपड़े फाड़ दिए। वहीं मौका देख आरोपी फरार हो गया। बुधवार को आरोपी की पिटाई की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में आरोपी की जमकर धुनाई करते हुए भीड़ दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार दिखाया, बाद में आरोपी को बुधवार को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।