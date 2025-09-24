रुमाल पर लिखा सुसाइड नोट, हॉस्टल में छोड़ा मोबाइल और पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई छात्रा; हड़कंप

छात्रा मेरठ की रहने वाली है। वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। उसका सातवां सेमेस्टर चल रहा है। सोमवार को उसकी परीक्षा समाप्त हुई थी। 3 अक्तूबर तक अवकाश घोषित है। अवकाश के दौरान वह घर जाना चाहती थी। छात्रा ने मंगलवार सुबह के लिए रेल टिकट की बुकिंग कराई थी।

गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के परिसर स्थित नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली सातवें सेमेस्टर की छात्रा सोमवार को बाल रोग विभाग की इमारत की पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई। उसके पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि छुट्टी न मिलने के बाद नाराज होकर गई थी। कॉलेज प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से छात्रा को सुरक्षित नीचे लाया गया। उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है।

छात्रा मेरठ जिले की रहने वाली है। वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। उसका सातवां सेमेस्टर चल रहा है। सोमवार को उसकी परीक्षा समाप्त हुई थी। तीन अक्तूबर तक अवकाश घोषित है। अवकाश के दौरान वह घर जाना चाहती थी। छात्रा ने मंगलवार सुबह के लिए रेल टिकट की बुकिंग कराई थी। बताया गया है कि परीक्षा समाप्ति के बाद करीब शाम चार बजे वह छुट्टी की अनुमति के लिए विभाग में गई। लेकिन छुट्टी न मिल पाने पर वह नाराज होकर वहां से कहीं चली गई।

कॉलेज प्रशासन ने छात्रा के लापता होने की सूचना मेडिकल चौकी पुलिस को दी। जांच में गुलरिहा पुलिस ने कालेज परिसर व आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया। छात्रावास निर्माणाधीन होने के कारण छात्राएं अस्थायी भवनों में रहती हैं। शुरुआत में परिसर की सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के बाहर निकलने का स्पष्ट संकेत नहीं मिला। पुलिस ने आसपास की बिल्डिंग, झाड़ियों में तलाशा और एक सहपाठी को भी चौकी पर बुलाकर पूछताछ की गई। देर शाम को जब सहपाठी को चौकी पर बैठाया गया तो छात्रा ने उसी सहपाठी के मोबाइल पर फोन करके बताया कि वह बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर है। पुलिस ने सावधानी से वहां पहुंचकर छात्रा को मनाया और सुरक्षित रूप से नीचे लाकर पोस्ट-रिस्क जांच सुनिश्चित की।

मोबाइल फोन को छोड़ दिया हॉस्टल में छात्रा की तलाश में सोमवार को नर्सिंग कॉलेज प्रशासन के पसीने छूट गए। नाराज छात्रा ने मोबाइल को हॉस्टल में ही छोड़ दिया। इस वजह से उसे तलाशने में परेशानी हो रही थी। बालरोग विभाग से छात्रा ने किसी परिजन के मोबाइल से सहपाठी को फोन किया था।