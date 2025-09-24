girl student wrote suicide note on handkerchief left her mobile phone in hostel climbed to fifth floor causing a stir रुमाल पर लिखा सुसाइड नोट, हॉस्टल में छोड़ा मोबाइल और पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई छात्रा; हड़कंप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirl student wrote suicide note on handkerchief left her mobile phone in hostel climbed to fifth floor causing a stir

रुमाल पर लिखा सुसाइड नोट, हॉस्टल में छोड़ा मोबाइल और पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई छात्रा; हड़कंप

छात्रा मेरठ की रहने वाली है। वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। उसका सातवां सेमेस्टर चल रहा है। सोमवार को उसकी परीक्षा समाप्त हुई थी। 3 अक्तूबर तक अवकाश घोषित है। अवकाश के दौरान वह घर जाना चाहती थी। छात्रा ने मंगलवार सुबह के लिए रेल टिकट की बुकिंग कराई थी।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरWed, 24 Sep 2025 09:03 AM
share Share
Follow Us on
रुमाल पर लिखा सुसाइड नोट, हॉस्टल में छोड़ा मोबाइल और पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई छात्रा; हड़कंप

गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के परिसर स्थित नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली सातवें सेमेस्टर की छात्रा सोमवार को बाल रोग विभाग की इमारत की पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई। उसके पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि छुट्टी न मिलने के बाद नाराज होकर गई थी। कॉलेज प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से छात्रा को सुरक्षित नीचे लाया गया। उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है।

छात्रा मेरठ जिले की रहने वाली है। वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। उसका सातवां सेमेस्टर चल रहा है। सोमवार को उसकी परीक्षा समाप्त हुई थी। तीन अक्तूबर तक अवकाश घोषित है। अवकाश के दौरान वह घर जाना चाहती थी। छात्रा ने मंगलवार सुबह के लिए रेल टिकट की बुकिंग कराई थी। बताया गया है कि परीक्षा समाप्ति के बाद करीब शाम चार बजे वह छुट्टी की अनुमति के लिए विभाग में गई। लेकिन छुट्टी न मिल पाने पर वह नाराज होकर वहां से कहीं चली गई।

ये भी पढ़ें:यूपी में 45 हजार मेधावी छात्राओं के लिए खुशखबरी, मिलेगी मुफ्त स्कूटी

कॉलेज प्रशासन ने छात्रा के लापता होने की सूचना मेडिकल चौकी पुलिस को दी। जांच में गुलरिहा पुलिस ने कालेज परिसर व आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया। छात्रावास निर्माणाधीन होने के कारण छात्राएं अस्थायी भवनों में रहती हैं। शुरुआत में परिसर की सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के बाहर निकलने का स्पष्ट संकेत नहीं मिला। पुलिस ने आसपास की बिल्डिंग, झाड़ियों में तलाशा और एक सहपाठी को भी चौकी पर बुलाकर पूछताछ की गई। देर शाम को जब सहपाठी को चौकी पर बैठाया गया तो छात्रा ने उसी सहपाठी के मोबाइल पर फोन करके बताया कि वह बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर है। पुलिस ने सावधानी से वहां पहुंचकर छात्रा को मनाया और सुरक्षित रूप से नीचे लाकर पोस्ट-रिस्क जांच सुनिश्चित की।

ये भी पढ़ें:नाबालिग लड़की का मुंह दबाकर जबरन ट्रक में ले गया ड्राइवर, सड़क किनारे रेप

मोबाइल फोन को छोड़ दिया हॉस्टल में

छात्रा की तलाश में सोमवार को नर्सिंग कॉलेज प्रशासन के पसीने छूट गए। नाराज छात्रा ने मोबाइल को हॉस्टल में ही छोड़ दिया। इस वजह से उसे तलाशने में परेशानी हो रही थी। बालरोग विभाग से छात्रा ने किसी परिजन के मोबाइल से सहपाठी को फोन किया था।

परिजनों को दी गई सूचना

नर्सिंग कालेज की प्राचार्य डॉ. अल्का सक्सेना ने बताया कि छात्रा मानसिक रूप से कुछ परेशान है। सोमवार को उसने प्रैक्टिकल दिया। अवकाश स्वीकृत होने की प्रक्रिया है। मंगलवार को उसका अवकाश स्वीकृत हो गया। वह सोमवार को ही लखनऊ के लिए रवाना होना चाहती थी। सोमवार की शाम को छात्रा के मिलने के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। बुधवार को परिजन आ रहे हैं। उन्हें ही छात्रा को सौंपा जाएगा।

Nursing UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |