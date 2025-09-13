girl student was molested and beaten up in school villagers beat up the accused and paraded स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटने के बाद गांव में घुमाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटने के बाद गांव में घुमाया

अलीगढ़ आठ साल की छात्रा के साथ चौकीदार के बेटे ने मारपीट करते हुए छेड़छाड़ कर दी। उसके कपड़े फाड़कर धमकी दे डाली। आरोप है कि शिकायत करने पर प्रिंसिपल ने रिवॉल्वर दिखाते हुए धमकाया। 

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Sat, 13 Sep 2025 10:42 PM
यूपी के अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एलमपुर स्थित बाबू सिंह इंटर कॉलेज में आठ साल की छात्रा के साथ चौकीदार के बेटे ने मारपीट करते हुए छेड़छाड़ कर दी। उसके कपड़े फाड़कर धमकी दे डाली। आरोप है कि शिकायत करने पर प्रिंसिपल ने रिवॉल्वर दिखाते हुए धमकाया। इसके विरोध में परिजनों व ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने शनिवार सुबह स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। आरोपी की पकड़कर पिटाई कर दी और कपड़े फाड़कर उसे पूरे गांव में घुमाते हुए परेड कराई। पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है।

लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ साल की बेटी बाबू सिंह इंटर कॉलेज में पहली कक्षा में पढ़ती है। शुक्रवार को छात्रा रोज की तरह स्कूल गई थी। वहां गांव के ही चौकीदार ओमवीर के बेटे गोलू बालिका को खाली कमरे में ले गया। वहां उसके साथ मारपीट की और मुंह दबाकर पकड़े फाड़ दिए। अश्लील हरकतें करने लगा। उसने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। स्कूल से लौटकर बालिका काफी डरी हुई थी। परिजनों के पूछने पर उसने पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे। आरोप है कि प्रबंधक व प्रिंसिपल ने गालीगलौज करते हुए रिवॉल्वर तानते हुए धमकी दी। कहा कि पुलिस में शिकायत की तो रिवॉल्वर से जान से मार दूंगा।

आरोप है कि गोलू पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कर चुका है। इससे गुस्साएं परिजन व ग्रामीण शनिवार सुबह स्कूल पहुंचे। उनके साथ भगत सिंह आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चेतन गुप्ता व कार्यकर्ता भी पहुंच गए। लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पिटाई करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद उसे गांव में घुमाया। जानकारी पर बन्नादेवी इंस्पेक्टर एसपी सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत किया। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद लोग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। मामले में छात्रा के पिता ने तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने गोलू के खिलाफ पॉक्सो व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

हंगामा के कई वीडियो वायरल

हंगामा के दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें लोग आरोपी को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारी भीड़ के चलते कुछ देर के लिए जाम के हालात भी बने। लेकिन, पुलिस ने लोगों को समझाकर हटा दिया।

पहले भी ऐसे अपराध कर चुका आरोपी

बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में भी इस तरह के अपराध कर चुका है। हालांकि उसक खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की। चर्चा ये भी है कि वह जेल जा चुका है। लेकिन, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

