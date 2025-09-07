girl student used to talk to a pakistani he had called her to punjab girl narrowly escaped a big conspiracy पाकिस्तानी से बतियाती थी छात्रा, उसी ने बुलाया था पंजाब; बड़ी साजिश से बाल-बाल बच गई लड़की, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
छात्रा 10वीं तक पढ़ी है। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है। उसने इंस्टाग्राम पर कई से दोस्ती कर रखी है। उसकी पंजाब की एक युवती से दोस्ती हुई थी। वह किसी पाकिस्तानी युवक से संपर्क में आ गई और दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। बीते बुधवार को मोबाइल पर कॉलिंग से नाराज होकर परिजनों ने छात्रा को फटकार लगाई थी।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजSun, 7 Sep 2025 07:44 AM
प्रयागराज आरपीएफ ने नेवादा बिहार की एक छात्रा को शुक्रवार को हनी ट्रैप होने से बचाया। अब उसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इसका खुलासा होने के बाद शनिवार को खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। उसके मोबाइल की जांच की तो उसमें पाकिस्तानी नंबर मिले। छात्रा की काउंसिलिंग की गई तो पता चला कि उसे पाकिस्तानी युवक ने पंजाब बुलाया था, उसने पंजाब की युवती के जरिए ऑनलाइन रुपये देकर टिकट बुक कराए थे। छात्रा किसी आतंकी संगठन का शिकार बनाने की साजिश से बची या फिर किसी युवक ने ही यूं बरगलाकर बुलाया था, इसकी पड़ताल हो रही है।

नवादा (बिहार) की रहने वाली छात्रा 10वीं तक पढ़ी है। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है। उसने इंस्टाग्राम पर कई से दोस्ती कर रखी है। कुछ दिन पहले उसकी पंजाब की एक युवती से दोस्ती हुई थी। इसके बाद वह किसी पाकिस्तानी युवक से संपर्क में आ गई और दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। बीते बुधवार को मोबाइल पर कॉलिंग से नाराज होकर परिजनों ने छात्रा को फटकार लगाई थी। इसके बाद उसने अपनी सहेली से पंजाब में संपर्क किया। पंजाब की युवती ने छात्रा को पेटीएम से ऑनलाइन रुपये भेजे और टिकट बुक कराकर नई दिल्ली बुलाई। दिल्ली से उसे पंजाब जाना था पर कहां जाना था इसकी जानकारी नहीं दी थी।

पाकिस्तानी युवक ने फोन काटकर ब्लॉक किया: छात्रा बुर्का पहनकर अपने घर से निकल गई। महाबोधि एक्सप्रेस से वह सफर कर रही थी। इधर, छात्रा के घरवालों ने बिहार में उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। नवादा पुलिस को सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन मिली तो प्रयागराज आरपीएफ से संपर्क किया। आरपीएफ के दरोगा विवेक कुमार ने अपनी टीम के साथ ट्रेन में जांच की। महिला पुलिस की मदद से बुर्का पहनी छात्रा तक पहुंचीं। उस वक्त छात्रा पाकिस्तानी युवक से बात कर रही थी। पुलिस की आवाज सुनकर उसने फोन काट दिया और इंस्टाग्राम से छात्रा को ब्लॉक कर दिया। उस वक्त आरपीएफ भी ये कहानी नहीं समझ पाई। आरपीएफ ने वीडियो कॉल करके छात्रा के घरवालों से पहचान कराई और छात्रा को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया।

चाइल्ड लाइन की सतर्कता काम आई

चाइल्ड लाइन की टीम ने शुक्रवार को छात्रा की काउंसिलिंग की तो धीरे-धीरे पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। छात्रा ने अपनी प्रेम कहानी बयां की तो चाइल्ड लाइन की टीम ने पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा कतरे हुए अपनी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को सौंपी। पाकिस्तानी कनेक्शन पर शनिवार को लोकल व सेंट्रल की खुफिया एजेंसियों ने छात्रा से गहन पूछताछ की। हालांकि अभी तक खुफिया एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। रविवार को भी पूछताछ जारी रहेगी। उधर, बिहार पुलिस भी पहुंचने वाली है।

