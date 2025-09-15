girl student committed suicide by hanging herself girls hostel belongs to mla छात्रा ने खुद को फांसी लगाकर दे दी जान, सपा विधायक के हॉस्टल में मचा हड़कंप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirl student committed suicide by hanging herself girls hostel belongs to mla

छात्रा ने खुद को फांसी लगाकर दे दी जान, सपा विधायक के हॉस्टल में मचा हड़कंप

पलक ने चादर के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ देर बाद मेस संचालक ने चाय और खाना देने के लिए दरवाजा खटखटाया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दूष्टया एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान होकर छात्रा ने सुसाइड किया है। फिलहाल, परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरMon, 15 Sep 2025 08:26 AM
share Share
Follow Us on
छात्रा ने खुद को फांसी लगाकर दे दी जान, सपा विधायक के हॉस्टल में मचा हड़कंप

यूपी के कानपुर के काकादेव में गर्ल्स हॉस्टल में सीएसजेएम विवि से बीएमआरआईटी की पढ़ाई कर रही फर्रुखाबाद की छात्रा पलक धर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के रूम से न निकलने पर मेस संचालक ने अनहोनी की आशंका पर दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। शव फंदे से झूल रहा था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर मामले की जांच कर साक्ष्यों का संकलन किया। चर्चा है कि डिप्रेशन में छात्रा ने सुसाइड किया है। घटना के वक्त छात्रा की रूममेट किसी काम से हॉस्टल के बाहर गई थी।

अरधेंदु कुमार धर की 18 वर्षीय बेटी पलक धर सीएसजेएमयू से बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उसकी छोटी बहन दीप्ति भी बिठूर के एक संस्थान में पढ़ाई कर रही है। पलक रानीगंज स्थित सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के एवी हॉस्टल की चौथी मंजिल पर रहती थी। रविवार देर शाम रूम पार्टनर अराध्या मिश्रा किसी काम से हॉस्टल के बाहर गई थी।

ये भी पढ़ें:यूपी में गजब हो गया, एक ही आदमी एक साथ 6 जिलों में नौकरी करते मिला; ली सैलरी

इस दौरान पलक ने चादर के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ देर बाद मेस संचालक ने चाय और खाना देने के लिए दरवाजा खटखटाया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दूष्टया एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान होकर छात्रा ने सुसाइड किया है। फिलहाल, परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पिता को नहीं हुआ विश्वास

घटना के बाद पुलिस ने छात्रा के स्वजनों को हादसे की जानकारी दी। इस दौरान जब पुलिस ने उनके पिता को बेटी के आत्महत्या की जानकारी दी। जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। जिस पर उन्होंने तत्काल छोटी बेटी को कॉल कर घटना के बारे में जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:सरकारी धन के दुरुपयोग पर यूपी में ऐक्शन, अधिशासी अभियंता पर FIR का आदेश

सुबह परिजनों से हुई थी बात

परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी सुबह ही बेटी से फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान बेटी ने किसी भी तरह की परेशानी की जानकारी नहीं दी थी। वह बातचीत से पूरी तरह से नार्मल प्रतीत हो रही थी।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |