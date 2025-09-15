छात्रा ने खुद को फांसी लगाकर दे दी जान, सपा विधायक के हॉस्टल में मचा हड़कंप

पलक ने चादर के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ देर बाद मेस संचालक ने चाय और खाना देने के लिए दरवाजा खटखटाया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दूष्टया एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान होकर छात्रा ने सुसाइड किया है। फिलहाल, परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यूपी के कानपुर के काकादेव में गर्ल्स हॉस्टल में सीएसजेएम विवि से बीएमआरआईटी की पढ़ाई कर रही फर्रुखाबाद की छात्रा पलक धर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के रूम से न निकलने पर मेस संचालक ने अनहोनी की आशंका पर दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। शव फंदे से झूल रहा था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर मामले की जांच कर साक्ष्यों का संकलन किया। चर्चा है कि डिप्रेशन में छात्रा ने सुसाइड किया है। घटना के वक्त छात्रा की रूममेट किसी काम से हॉस्टल के बाहर गई थी।

अरधेंदु कुमार धर की 18 वर्षीय बेटी पलक धर सीएसजेएमयू से बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उसकी छोटी बहन दीप्ति भी बिठूर के एक संस्थान में पढ़ाई कर रही है। पलक रानीगंज स्थित सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के एवी हॉस्टल की चौथी मंजिल पर रहती थी। रविवार देर शाम रूम पार्टनर अराध्या मिश्रा किसी काम से हॉस्टल के बाहर गई थी।

पिता को नहीं हुआ विश्वास घटना के बाद पुलिस ने छात्रा के स्वजनों को हादसे की जानकारी दी। इस दौरान जब पुलिस ने उनके पिता को बेटी के आत्महत्या की जानकारी दी। जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। जिस पर उन्होंने तत्काल छोटी बेटी को कॉल कर घटना के बारे में जानकारी ली।