सिरफिरे की छेड़खानी से तंग छात्रा ने जहर खाकर दी जान, सुसाइड का वीडियो वायरल

संक्षेप: महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीए फाइनल ईयर की छात्रा ने सिरफिरे की लगातार परेशानियों से तंग आकर जहर खा लिया। जहर खाते समय उसने वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सिरफिरे की हरकतों से परेशान होकर बीए की छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। जहर खाते हुए उसने वीडियो भी बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, पिता की तहरीर पर पुलिस ने सिरफिरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

खरेला क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि कई दिनों से एक सिरफिरा बेटी को परेशान कर रहा था। कॉलेज जाने से लेकर कोचिंग जाने के दौरान वह रास्ता रोककर उसे तंग करता था। यही नहीं, मोबाइल पर मैसेज भी भेजता था। सिरफिरे की हरकतों से आजिज प्रिया ने बुधवार को एक वीडियो बनाते हुए जहर खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी ले गए जहां हालत से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।

इधर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित रामनरेश के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को शीघ्र पकड़ा जाएगा।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या की पोस्ट, पुलिस ने बचाई युवक की जान उधर, आगरा में पुलिस की सोशल मीडिया सेल की सतर्क निगरानी फिर जीवन रक्षक साबित हुई। शमसाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने का वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो अपलोड होते ही आगरा पुलिस की सोशल मीडिया सेल को अलर्ट मिला। बिना वक्त गंवाए पूरी मशीनरी हरकत में आ गई। सूचना मिलते ही थाना शमसाबाद पुलिस की टीम तेजी से मौके पर पहुंची और युवक को आत्मघाती कदम उठाने से बचा लिया।