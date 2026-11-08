स्कूल से लौटने के बाद छात्रा ने जहर खाकर दी जान, फीस के लिए प्रताड़ित करते थे प्रिंसिपल और टीचर

आजमगढ़ में विद्यालय में प्रताड़ना से परेशान होकर एक छात्रा ने जहर खा लिया। उसकी शुक्रवार रात उपचार के दौरान मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने प्रिंसिपल और शिक्षक रिंकू पर फीस सहित अन्य मामलों में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

यूपी के आजमगढ़ में विद्यालय में प्रताड़ना से परेशान सिधारी थाना क्षेत्र के जयरामपुर की रहने वाली 14 वर्षीया छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। उसकी शुक्रवार रात मंडलीय अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने प्रधानाचार्य अखिलेश यादव और शिक्षक रिंकू पर फीस सहित अन्य मामलों में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खाया था।

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान छात्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वह विद्यालय के लोगों को गलत बताते हुए प्रधानाचार्य और एक शिक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में सिधारी थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य और शिक्षक के खिलाफ नामजद तहरीर मिली है। आरोपी शिक्षक से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जयरामपुर गांव के रहने वाली आशीष गोड़ की पुत्री राशि गोड़ मां जगेशरा देवी इंटर कॉलेज, शाहगढ़ में कक्षा 9 की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार को स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता थी। इसके बाद छात्रा घर लौटी तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद उसे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

एसएसबी जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत उधर, भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी के एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एसएसबी की खनुआ बीओपी पर तैनात जवान मनजीत कुमार बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना शनिवार रात करीब 2 बजे उस वक्त हुई जब जवान ड्यूटी पर तैनात था। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचना शुरू हो गए। मामले की जांच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जवान एक माह पूर्व अभी छुट्टी से लौटा था। तभी से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।