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छात्रा ने कोचिंग टीचर पर जमकर बरसाए चप्पल; गंदी हरकतों पर जुबान खोली तो मचा बवाल

By Ajay Singh
संवाददाता, सेवरही (कुशीनगर)
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कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने शिक्षक की गंदी हरकतों से बुरी तरह परेशान हो गई। उसने अपने परिवारवालों को इस बारे में बता दिया। बस फिर क्या था। इसे लेकर बवाल मच गया। शिक्षक पर जमकर चप्पल बरसाती छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया है।

girl student beats coaching teacher in front of her family reaction on dirty things
छात्रा ने कोचिंग टीचर पर जमकर बरसाए चप्पल; गंदी हरकतों पर जुबान खोली तो मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक छात्रा ने अपने कोचिंग टीचर पर जमकर चप्पल बरसाए। इस काम में उसके परिवारवालों ने भी उसका साथ दिया। जिले के सेवरही कस्बे के इस कोचिंग सेंटर की छात्रा ने आरोप लगाया कि शिक्षक उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। शिक्षक की कथित गंदी हरकतों पर छात्रा के जुबान खोलते ही बवाल मच गया। उसकी जूते-चप्पलों से पिटाई कर दी गई। रविवार की दोपहर बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इसे बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ नहीं करता है।

कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा ने शिक्षक पर पढ़ाई के दौरान और बाद में लगातार छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन और कुछ अन्य लोग कोचिंग सेंटर पहुंचे, जहां छात्रा ने शिक्षक की जूते-चप्पलों से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी शिक्षक के साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में शिक्षक के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि मारपीट के दौरान शिक्षक से थूक भी चटवाया गया। हालांकि, इस दावे की अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसओ मनोज वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में है। वायरल वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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छात्राएं और अभिभावक सन्न

कोचिंग में शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आने के बाद छात्रा के साथ पढ़ने वाली छात्राएं और अभिभावक सन्न रह गए। उनके बीच इस घटना को लेकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ इस घटना पर जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक यूजर ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर लिखा कि यदि शिक्षक पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। शिक्षा जैसी पवित्र जगह पर इस तरह के आरोप समाज का भरोसा तोड़ते हैं। ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी की आड़ में किसी छात्र या छात्रा का शोषण करने की हिम्मत न कर सके।

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यूजर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि बच्चे अपने माता-पिता के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा अपने शिक्षक पर करते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। बल्कि बच्चों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल देना भी है। ऐसे में जब किसी शिक्षक पर अपनी ही छात्रा से कथित छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो यह सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर देता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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