फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में फंदे से लटकती मिली लड़की की लाश, संचालक गिरफ्तार

गोरखपुर में फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 20 साल की लड़की निंकी का शव फंदे से लटकता मिला। लड़की पिछले करीब 2 साल से घर से आधा किलोमीटर दूर स्थित कम्पनी में काम करती थी। यह कम्पनी लोन दिलाने और रुपया जमा कराने का काम करती थी। मां विमला देवी के मुताबिक निंकी रोज शाम 7 बजे तक घर लौट आती थी।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के शाहपुर के तिनकोनिया नंबर एक स्थित ईस्टर्नपुर कॉलोनी में शनिवार रात फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 20 वर्षीय युवती निंकी का शव फंदे से लटका मिला। बेटी का शव देखकर मां बदहवास हो गई। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में भेज दिया। रविवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने कार्यालय के बाहर जुटकर फाइनेंस कंपनी के संचालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए जाम लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। सोमवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर लिया।

निंकी शाहपुर के ईस्टर्नपुर भरटोलिया की रहने वाली थी। उसके पिता राजमन वेल्डिंग का काम करते हैं, जबकि मां विमला परिषदीय विद्यालय में रसोइया हैं। चार बहनों में निंकी सबसे छोटी थी। उसका एक भाई भी है, जो गाड़ी की सर्विस का काम करता है। परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात निंकी घर नहीं पहुंची तो मां विमला उसकी तलाश में निकलीं। रात करीब 9:42 बजे वह ईस्टर्नपुर स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पहुंचीं। वहां बाहर बेटी की चप्पल और स्कूटी रखी थी। कार्यालय का शटर खुला था। मां ने शटर उठाकर अंदर देखा तो निंकी का शव फंदे से लटक रहा था।

परिजनों का कहना है कि कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। घटना के समय कार्यालय में कौन मौजूद था और युवती किन परिस्थितियों में वहां पहुंची, इस पर सवाल उठ रहे हैं। रविवार सुबह घटना की जानकारी होने पर परिजन और मोहल्ले के लोग कार्यालय के बाहर जुट गए। मां विमला, पिता राजमन और बहनों ने कंपनी संचालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों ने भी घटना की निष्पक्ष जांच और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि युवती की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी।

हत्या का लगाया आरोप, सड़क पर शव रख कर किया जाम शाहपुर के ईस्टर्नपुर कॉलोनी में फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में युवती का शव फंदे से लटकता मिलने के मामले में रविवार शाम परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे लोगों ने पादरी बाजार-पिपराइच मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी युवती की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपितों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। जाम की सूचना पर पुलिस के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। देर शाम तक परिजनों को समझाने और जाम खत्म कराने की कोशिश जारी रही।

परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है। शनिवार रात कार्यालय में शव मिलने के बाद भी परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। रविवार सुबह भी बड़ी संख्या में लोग कार्यालय के बाहर जुटे और कार्रवाई की मांग की थी। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस के समझाने पर लोग शांत हुए थे, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर उन्होंने फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले में पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के दौरान कार्यालय का सीसीटीवी कैमरा बंद मिला है।

चौरीचौरा का रहने वाला है संचालक यहां के ऑफिस का संचालन चौरीचौरा निवासी व्यक्ति करता है। वह सूरजकुंड के पास किराए के कमरा लेकर रहता था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

दो साल से कंपनी में करती थी काम निंकी राजभर (20) पिछले करीब दो साल से घर से आधा किमी दूर स्थित कम्पनी में काम करती थी। यह कम्पनी लोन दिलाने और रुपया जमा कराने का काम करती थी। मां विमला देवी के मुताबिक निंकी रोज शाम 7 बजे तक घर लौट आती थी। शनिवार को रात 9:30 बजे तक घर न पहुंचने पर वह तलाश में ऑफिस पहुंची। वहां शटर आधा गिरा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो बेटी का शव दुपट्टे से लटक रहा था।