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स्कूल से लौट रही छात्रा नाले में बही, तेज बारिश में मची चीख-पुकार; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

By Ajay Singh
संवाददाता, बुलंदशहर
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बुलंदशहर में तेज बारिश के बीच स्कूल से लौट रही बच्ची का अचानक पैर फिसला और देखते ही देखते वह नाले में बह गई। बच्ची के भाई और आसपास मौजूद लोग चीखते हुए उसे बचाने को दौड़े लेकिन बच्ची को बचा न सके। देर शाम तक बच्ची को बच्ची को ढूंढा नहीं जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 

girl returning from school flows in drain screams in heavy rain rescue operation continues
स्कूल से लौट रही छात्रा नाले में बही, तेज बारिश में मची चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंगलवार की दोपहर तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। यहां स्कूल से घर लौट रही 11 साल की कक्षा चार की छात्रा उफनते नाले में जा गिरी। नाले का बहाव काफी तेज था और छात्रा को अपने साथ बहा ले गया। आसपास के लोग बच्ची की चीख सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़े लेकिन वह कुछ ही देर में ओझल हो गई। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, नगर पालिका की टीमें जेसीबी की मदद से छात्रा की तलाश में जुटी हैं। कई घंटे बाद भी छात्रा का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने परिवारीजनों की तहरीर पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है।

मोहल्ला साठा निवासी रिंकू कश्यप की 11 साल की बेटी चारू कश्यप भूतेश्वर मंदिर के पास सुशीला इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा चार में पढ़ती है। मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे तेज बारिश के बीच स्कूल की छुट्टी हो गई। उसको घर ले जाने के लिए भाई गगन पहुंचा। गगन के अनुसार उसे चारू स्कूल की गली के बाहर खड़ी मिली थी। वह बारिश से बचने के लिए एक दुकान के पा नाले की पटरी पर खड़ी थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह बहते हुए नाले में जा गिरी। दुकानदार ने चारू को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। नाले का बहाव इतना तेज था कि बच्ची पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई।

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भाई गगन और आसपास के लोगों ने शोर मचाते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी। तत्काल पुलिस-प्रशासन को सूचना दी गई। थाना नगर कोतवाली पुलिस, नगर पालिका परिषद और फायर विभाग की टीमें दलबल के साथ मौके पर पहुंचीं। पीड़ित परिजन भी रोते-बिलखते हुए मौके पर पहुंच गए। देर शाम तक नाले में गिरी चारू की तलाश जारी रही। दुकानों के बाहर नाले के ऊपर बनी पटरी को उखाड़कर नाले में उसकी तलाश की जा रही है। देर शाम तक चारू का पता नहीं चल सका था। बच्ची के बहकर काली नदी में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है। डीएम कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे।

सांसें थामे खड़ी है सैकड़ों लोगों की भीड़

​हादसे के बाद से भूतेश्वर मंदिर के आसपास मौके पर भीड़ जुटी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी खुद मौके पर डटे हैं और पल-पल की कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि मासूम चारु सुरक्षित मिल जाए। बच्ची के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनकी आंसुओं से भरी चीखें वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा चीर रही हैं। उफनते नाले में बही बच्ची को बचाने में प्रशासनिक अमले ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीन जेसीबी लगाकर नाले में छात्रा को तलाश किया जा रहा है। नगर पालिका के कई सफाईकर्मी भी नाले में उतरकर उसकी तलाश में जुटे हैं। घटना के घंटों बाद भी बच्ची का पता नहीं लगने से मौके पर तनाव, चीख-पुकार और अनिश्चितता का माहौल है। मौके पर जुटी भीड़ को संभालने में पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। मासूम बच्ची की सलामती के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। भूतेश्वर मंदिर के आसपास समेत पूरे क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा नाले को पाट दिया गया है। कुछ स्थानों पर नाले के ऊपर मकान और दुकानें भी बन गई हैं। यही कारण रहा कि छात्रा के नाले में गिरने के बाद नगर पालिका कर्मचारियों को रेस्क्यू अभियान चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रा का पता लगाने के लिए प्रशासन ने तीन जेसीबी मशीनों को लगा दिया है। नाले में जमा मलबे, सिल्ट और भारी स्लैब को हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि बहाव के साथ हर जगह तलाश किया जा सके।

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क्या बोले जिम्मेदार

बुलंदशहर के सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने कहा कि बच्ची का पता लगाने के लिए दमकल विभाग और नगर पालिका टीमें जुटी हुई हैं। रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जल्द ही बच्ची को तलाश लिया जाएगा। वहीं, एडीएम प्रशासन नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि पीएसी की फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है, एनडीआर भी बुलाई गई है। पुलिस प्रशासन की टीम बच्ची की तलाश में जुटी हुई हैं। बुलंदशहर नगर पालिका चेयरमैन दीप्ति मित्तल ने कहा कि नगर पालिका और प्रशासन की टीम बच्ची की तलाश में लगी हुई हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बिटिया सकुशल बरामद हो जाए। बुलंदशहर सदर से विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि मैंने पहले ही खुले नालों को ढकने का मुद्दा प्रभारी मंत्री की बैठक में उठाया था। प्रभारी मंत्री को पत्र भी लिखा था। समय रहते नाले ढक जाते तो मासूम बच्ची के साथ हादसा न होता। खुले नालों को अविलंब ढका जाए, ताकि आगे दुघर्टनाओं से बचा जा सके। काली नदी के किनारे पर लोहे की जंजीरें लगाई जाएं।

स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर

डीएम कुमार हर्ष ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद बच्ची को पेरेंटस के हैंडओवर नहीं करके ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इसी दौरान पैर फिसलने पर बच्ची नाले में गिर गई। एनडीआरएफ टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया स्कूल की लापरवाही सामने आई है। इसकी जांच एडीएम स्तर से कराई जा रही है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही की एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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