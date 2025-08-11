Girl returning from madrasa fell into an open drain in gorakhpur मदरसे से लौट रही बच्ची खुले नाले में गिरी, नगर निगम की लापरवाही बनी मौत की वजह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGirl returning from madrasa fell into an open drain in gorakhpur

मदरसे से लौट रही बच्ची खुले नाले में गिरी, नगर निगम की लापरवाही बनी मौत की वजह

गोरखपुर में सोमवार शाम मूसलाधार बारिश के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बरसात से उफनाए खुले नाले में फिसलकर एक बच्ची गिर गई और तेज बहाव में बहते हुए करीब 50 मीटर दूर तक चली गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुरMon, 11 Aug 2025 08:05 PM
share Share
Follow Us on
मदरसे से लौट रही बच्ची खुले नाले में गिरी, नगर निगम की लापरवाही बनी मौत की वजह

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सोमवार की शाम मूसलाधार बारिश के बीच तिवारीपुर थाना क्षेत्र में घोसीपुरा मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल लाला टोली के रहने वाले अनीश की 8 साल बेटी आफरीन टीले वाली मस्जिद के मदरसे से पढ़ाई खत्म कर घर लौट रही थी। इसी दौरान घोसीपुर के पास बरसात से उफनाए खुले नाले में वह फिसलकर जा गिरी। तेज पानी के बहाव में मासूम लगभग 50 मीटर दूर बह गई। स्थानीय लोगों ने उसे ‍ किसी तरह नाले से बाहर निकाला और एक निजी अस्पताल में ले गए। जहां से उसे डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल ले गए जहा डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाले का निर्माण नगर निगम द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। नाले के किनारे कोई सुरक्षा बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था। इस दर्दनाक घटना के बाद क्षेत्र में नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण स्थल पर समय रहते सुरक्षा इंतज़ाम किए जाते, तो आफरीन आज ज़िंदा होती।

ये भी पढ़ें:बेटी से पिटवाती है बीवी, दूसरे मर्दों को घर बुलाती है, कारोबारी ने दी जान

मां ने डांटा तो बेटी ने कर ली खुदकुशी

उधर, चिलुआताल के नौतन गांव में एक महिला ने अपनी मां के डांटने पर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल चिलुआताल के नौतन की रहने वाली पूजा सोनकर को उसकी मां ने नातिन से विवाद करने पर डांट दिया था। यह बात पूजा को इसकदर नागवार गुजरी कि उसने खुदकुशी कर ली।

पुलिस की जांच में सामने आया कि पूजा की अपनी पुत्री अंजली (13) के साथ खाना बनाने को लेकर कहासुनी हुई थी। इस कहासुनी के सबंध में अंजली ने अपनी नानी से मां की शिकायत की थी। पूजा की मां ने उसे डांट दिया था। इसी बात को लेकर पूजा ने कमरे की छत की कुण्डी में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |