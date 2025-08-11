मदरसे से लौट रही बच्ची खुले नाले में गिरी, नगर निगम की लापरवाही बनी मौत की वजह

गोरखपुर में सोमवार शाम मूसलाधार बारिश के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बरसात से उफनाए खुले नाले में फिसलकर एक बच्ची गिर गई और तेज बहाव में बहते हुए करीब 50 मीटर दूर तक चली गई।

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सोमवार की शाम मूसलाधार बारिश के बीच तिवारीपुर थाना क्षेत्र में घोसीपुरा मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल लाला टोली के रहने वाले अनीश की 8 साल बेटी आफरीन टीले वाली मस्जिद के मदरसे से पढ़ाई खत्म कर घर लौट रही थी। इसी दौरान घोसीपुर के पास बरसात से उफनाए खुले नाले में वह फिसलकर जा गिरी। तेज पानी के बहाव में मासूम लगभग 50 मीटर दूर बह गई। स्थानीय लोगों ने उसे ‍ किसी तरह नाले से बाहर निकाला और एक निजी अस्पताल में ले गए। जहां से उसे डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल ले गए जहा डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाले का निर्माण नगर निगम द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। नाले के किनारे कोई सुरक्षा बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था। इस दर्दनाक घटना के बाद क्षेत्र में नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण स्थल पर समय रहते सुरक्षा इंतज़ाम किए जाते, तो आफरीन आज ज़िंदा होती।

मां ने डांटा तो बेटी ने कर ली खुदकुशी उधर, चिलुआताल के नौतन गांव में एक महिला ने अपनी मां के डांटने पर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल चिलुआताल के नौतन की रहने वाली पूजा सोनकर को उसकी मां ने नातिन से विवाद करने पर डांट दिया था। यह बात पूजा को इसकदर नागवार गुजरी कि उसने खुदकुशी कर ली।