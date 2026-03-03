हाईस्कूल की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को रास्ते में खींचा, पेट्रोल पंप के पीछे ले जाकर किया रेप
27 फरवरी को परीक्षा देने के बाद छात्रा ऑटो से लौट रही थी। ऑटो से उतरने के बाद वह एक दुकान के पास पहुंची ही थी कि दिलीप नाम का एक युवक वहां पहुंच गया। उसने उसकी छात्रा को जबरन पकड़ लिया और खींचकर अपने साथ एक पेट्रोल-पंप के पीछे ले गया। छात्रा ने विरोध किया तो दिलीप ने उसे मारापीटा भी।
UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने गई एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हाईस्कूल की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को एक युवक ने पकड़ लिया और उसे पेट्रोल पंप के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सीओ कलवारी संजय सिंह ने बताया कि कप्तानगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र निवासिनी एक महिला ने अपनी बेटी के साथ रेप किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। महिला ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि उसकी बेटी 27 फरवरी की सुबह तकरीबन आठ बजे हाईस्कूल की परीक्षा देने के लिए क्षेत्र के ही एक इंटर कॉलेज में गई थी। परीक्षा देने के बाद उसकी बेटी ऑटो से लौट रही थी। ऑटो से उतरने के बाद वह एक दुकान के पास पहुंची ही थी कि तभी दिलीप नाम का युवक वहां पहुंच गया। उसने उसकी बेटी को जबरन पकड़ लिया और खींचकर अपने साथ एक पेट्रोल-पंप के पीछे ले गया। महिला ने आरोप लगाया कि दिलीप ने पेट्रोल पंप के पीछे ले जाकर उसकी बेटी के साथ रेप किया।
महिला ने कहा कि जब उसकी बेटी ने खुद को बचाने के लिए विरोध किया तो दिलीप ने उसे मारापीटा भी। इसके साथ ही किसी से घटना के बारे में बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। रेप के बाद दिलीप मौके से भाग निकला। डरी-सहमी बेटी किसी तरह घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर परिवारवाले सन्न रह गए। उन्होंने बेटी से इस बारे में पूछताछ की तो रोते हुए बेटी ने परिवार वालों को अपनी आपबीती सुनाई। पूरी घटना के बारे में सुनकर लड़की के परिवार वाले हैरान रह गए। उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि इन हालात में क्या करें? बाद में बेटी की मां ने पुलिस थाने पहुंचकर तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
क्या बोली पुलिस
पुलिस ने आरोपी दिलीप के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। टीम में थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल राजकुमार दुबे, अभिमन्यु शर्मा और मोनिका चौहान शामिल रहीं। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें