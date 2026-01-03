इंस्टाग्राम वाले दोस्त के चक्कर में तीन सहेलियों संग घर से भागी लड़की, रास्ते में हुआ गलती का एहसास

संक्षेप: शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर मिलीं जीआरपी पुलिस ने चार नाबालिग लड़कियों को पूछताछ के बाद नारी निकेतन भेजा दिया। जीआरपी ने लड़कियों के परिजनों को जानकारी दे दी है।

इंस्टाग्राम पर प्रयागराज के युवक के बहकावे में आकर नोएडा से चार लड़कियां भाग निकलीं। लेकिन शाहजहांपुर में उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने चार नाबालिग लड़कियों को पूछताछ के बाद नारी निकेतन भेजा दिया। जीआरपी ने लड़कियों के परिजनों को जानकारी दे दी है। चारों में से एक 15 वर्षीय लड़की इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रयागराज के एक युवक से लगातार चैटिंग कर रही थी। उसी ने अन्य तीन नाबालिग सहेलियों को बहकाया। यह किशोरियां नोएडा में एक ही मकान में ऊपर-नीचे के फ्लोर पर रहती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चारों किशोरी छत पर घूमने से रोकने पर अपने परिजनों से नाराज थीं। शुक्रवार को चारों किशोरियां प्रयागराज जाने के लिए घर से निकल कर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में बैठ गईं। बरेली के पास उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इनमें से तीन लड़कियां शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गईं। स्टेशन पर जीआरपी ने तीन किशोरियों से पूछताछ की। शुरूआत में किशोरियों ने झूठ बोला। जीआरपी को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि बाद में सच बता दिया। इस दौरान एक किशोरी ट्रेन में शाहजहांपुर से आगे निकल गई थी, जिसे जीआरपी ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतरवा लिया।