इंस्टाग्राम वाले दोस्त के चक्कर में तीन सहेलियों संग घर से भागी लड़की, रास्ते में हुआ गलती का एहसास

शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर मिलीं जीआरपी पुलिस ने चार नाबालिग लड़कियों को पूछताछ के बाद नारी निकेतन भेजा दिया। जीआरपी ने लड़कियों के परिजनों को जानकारी दे दी है।

Jan 03, 2026 08:46 pm ISTDinesh Rathour शाहजहांपुर
इंस्टाग्राम पर प्रयागराज के युवक के बहकावे में आकर नोएडा से चार लड़कियां भाग निकलीं। लेकिन शाहजहांपुर में उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने चार नाबालिग लड़कियों को पूछताछ के बाद नारी निकेतन भेजा दिया। जीआरपी ने लड़कियों के परिजनों को जानकारी दे दी है। चारों में से एक 15 वर्षीय लड़की इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रयागराज के एक युवक से लगातार चैटिंग कर रही थी। उसी ने अन्य तीन नाबालिग सहेलियों को बहकाया। यह किशोरियां नोएडा में एक ही मकान में ऊपर-नीचे के फ्लोर पर रहती हैं।

चारों किशोरी छत पर घूमने से रोकने पर अपने परिजनों से नाराज थीं। शुक्रवार को चारों किशोरियां प्रयागराज जाने के लिए घर से निकल कर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में बैठ गईं। बरेली के पास उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इनमें से तीन लड़कियां शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गईं। स्टेशन पर जीआरपी ने तीन किशोरियों से पूछताछ की। शुरूआत में किशोरियों ने झूठ बोला। जीआरपी को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि बाद में सच बता दिया। इस दौरान एक किशोरी ट्रेन में शाहजहांपुर से आगे निकल गई थी, जिसे जीआरपी ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतरवा लिया।

घटना के बारे में किशोरियों के परिजनों को जानकारी दी गई। इसके बाद चार किशोरियों को सुरक्षित नारी निकेतन भेजा गया। जीआरपी इंस्पेक्टर अनिल प्रकाश ने बताया कि प्लेटफार्म पर तीन किशोरियां रो रहीं थीं। बालिकाओं से पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि किशोरियों को मानसिक रूप से प्रभावित कर बहकाया गया था। किशोरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

