Hindi NewsUP Newsgirl playing in front of her house was crushed by a car in santkabir nagar
घर के सामने खेल रही 2 साल की मासूम को कार ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

संक्षेप:

संतकबीर नगर  में शनिवार को दोपहर में सड़क किनारे बने मकान के सामने खेल रही दो साल की बच्ची को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में मौके पर बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने घेर कर कार समेत चालक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।

Jan 25, 2026 07:56 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर न्यूज़
यूपी के संतकबीर नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां दुधारा क्षेत्र के परसोहिया में शनिवार को दोपहर में सड़क किनारे बने मकान के सामने खेल रही दो साल की बच्ची को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में मौके पर बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने घेर कर कार समेत चालक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। बेटी की मौत से पीड़ित परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था।

दुधारा क्षेत्र के परसोहिया गांव की रहने वाली चंद्रमती देवी पत्नी प्रदीप कुमार का आरोप है कि शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे उनकी दो वर्षीय बेटी चंचन घर के सामने खेल रही थी। उसी दौरान लापरवाही और तेज रफ्तार सवार कार चालक ने उसकी बेटी को रौंद दिया। हादसे में उसकी बेटी की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घेर कर कार समेत चालक को पकड़ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और चालक व कार को कब्जे में ले लिया।

इधर परिजन ग्रामीणों की मदद से आनन-फानन में बच्ची को सीएचसी सेमरियावां ले गए, वहां देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित मां चंद्रमती अपने ससुर संतराम के साथ दुधारा थाने पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एसओ अरविंद शर्मा ने बताया कि पीड़ित मां चंद्रमती की तहरीर के आधार पर कार चालक आनन्द यादव पता अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाऊस भेजवाया जा रहा है। घटना से पीड़ित परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था।

दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत

उधर, महराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र के पुरैना के समीप निचलौल रोड पर शनिवार की शाम दो बाइकों की टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। दूसरे युवक की हालत गंभीर देख उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मृत युवक के परिजन व पड़ोसी जिला अस्पताल पहुंच हंगामा शुरू कर दिए। मौके पर पहुंचे सीओ ने स्थिति को सामान्य कराकर गंभीर रूप से घायल युवक को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज रवाना कराया।

