दो दिन से लापता लड़की ने 6 बच्चों के पिता संग खाया जहर, रेलवे पटरी के पास बेहोश मिले, दोनों की मौत

शामली के चुनसा गांव से तीन दिन पहले लापता हुई किशोरी ने छह बच्चों के पिता संग जहर खा लिया। दोनों बड़ौत के बिजरौल अंडरपास से कुछ दूर रेलवे पटरी के पास बेहोश मिले। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। ईंट भट्ठे पर एक साथ काम करने के दौरान दोनों की पहचान हुई थी। सोमवार को बड़ौत के स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना दी कि एक किशोरी और व्यक्ति दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर बिजरौल अंडरपास के पास बेहोश पड़े हैं। बड़ौत सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बड़ौत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

चिकित्सकों ने उनके जहर खाने की बात कहते हुए उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। वहां गंभीर हालात के चलते दोनों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। जहां किशोरी की मौत हो गई जबकि व्यक्ति ने इलाज के दौरान देर शाम दम तोड़ दिया। आधार कार्ड से 15 वर्षीय किशोरी की शिनाख्त शामली के गांव चुनसा, थाना बाबरी और अधेड़ की शिनाख्त 48 वर्षीय देशपाल कश्यप निवासी कंजरहेड़ी, शामली के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार किशोरी तीन दिन से लापता चल रही थी, उसकी गुमशुदगी शामली के बाबरी थाने में दर्ज है।

किशोरी के साथ ही लापता हो गया था देशपाल शामली जिले के चुनसा गांव का रहने वाला विकास ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता है। उसकी 15 साल की बेटी तीन दिन पहले लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी उन्होंने बाबरी थाने में दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि जिस दिन किशोरी गायब हुई थी उसी दिन से देशपाल भी लापता चल रहा था। उन्हें शक है कि देशपाल ही उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

छह बच्चों के पिता ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया किशोरी अपने परिवार के साथ ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती थी। उनके ही पड़ोस के गांव कंजरहेड़ी का रहने वाला छह बच्चों का पिता देशपाल कश्यप भी उसी ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान देशपाल ने किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर दोनों तीन दिन पहले घर से एक साथ लापता हो गए।

परिजनों को देशपाल पर नहीं था शक बाबरी पुलिस ने जब गांव पहुंचकर लड़की के पिता को जानकारी दी तो वह किशोरी के साथ मिले व्यक्ति के बारे में नहीं बता पाए। उन्हें देशपाल को लेकर किसी प्रकार का शक नहीं था। इसके बाद पता लगा कि वहां मिला व्यक्ति गांव कंजरहेड़ी का रहने वाला देशपाल है। देशपाल शादीशुदा है और उसके छह बच्चे भी हैं। सूचना पर लड़की के परिजन ततकाल मेरठ के लिए रवाना हो गए। उधर, कंजरहेडी से भी देशपाल के परिजन भी मेरठ पहुंच गए हैं। लड़की के पिता का कहना है कि देशपाल की उम्र और लड़की की उम्र में काफी अंतर था। इतनी उम्र के तो देशपाल के बच्चे हो रहे हैं। इसलिए उन्हें देशपाल पर जरा भी शक नहीं था कि वह इस तरह लड़की को बहला फुसला सकता है।