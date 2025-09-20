girl made reel in police station threatened inspector with knife when he came to delete video थाने से निकलते ही युवती ने बनाई रील, डिलीट कराने पहुंचे दारोगा को चाकू से धमकाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirl made reel in police station threatened inspector with knife when he came to delete video

थाने से निकलते ही युवती ने बनाई रील, डिलीट कराने पहुंचे दारोगा को चाकू से धमकाया

बाराबंकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बड्डूपुर थाना गेट से निकले के दौरान एक युवती ने इसकी रील बनाई। जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाने के दरोगा व सिपाही युवती के घर इस रील को डिलीट कराने पहुंचे तो छत पर मौजूद युवती हाथ में चाकू लहराते हुए दारोगा को ही धमका दिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाराबंकीSat, 20 Sep 2025 08:40 PM
share Share
Follow Us on
थाने से निकलते ही युवती ने बनाई रील, डिलीट कराने पहुंचे दारोगा को चाकू से धमकाया

यूपी के बाराबंकी के बड्डूपुर थाना गेट से निकले के दौरान एक युवती ने इसकी रील बनाई। जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाने के दारोगा व सिपाही युवती के घर इस रील को डिलीट कराने पहुंचे तो छत पर मौजूद युवती हाथ में चाकू लहराते हुए दारोगा को ही धमकाते हुए दिखाई दे रही है। जिससे दारोगा व सिपाही वापस लौट गए। पुलिस को दावा है कि युवती के पिता को थाने बुला कर फटकार लगाते हुए रील को डिलीट कराया गया है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवती बड्डूपुर थाना परिसर से गेट से बाहर आते दिखाई दे रही है। इसके साथ ही गाना भी बज रहा है। इसमें थाने का बोर्ड भी साफ दिखाई दे रहा है। यह रील सोशल मीडिया पर वायरल होने पर थाने में तैनात दारोगा सिपाही के साथ युवती के घर पहुंच कर रील को डिलीट कराने की बात कही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें युवती छत पर खड़ी है जबकि दारोगा सिपाही गेट पर हैं। इसमें युवती के हाथ में चाकू दिखाई दे रहा है। वह रील नहीं डिलीट करने की धमकी दे रही है।

यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी फतेहपुर जगतराम कनौजिया ने बताया कि एक युवती ने थाने से निकले हुए रील बना कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। जिसे डिलीट कराने के लिए दारोगा गए थे। लेकिन युवती नहीं मानी। इस पर उसके पिता को थाने बुला कर फटकार लगाते हुए रील को डिलीट कराया गया है।

ये भी पढ़ें:टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर की हत्या, हाफ एनकाउटंर के बाद तीन गिरफ्तार

कौशांबी में युवाओं ने लगाए भड़काऊ नारे

उधर, कौशांबी के मंझनपुर कस्बे में शुक्रवार शाम संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा निकाले गये जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गयी, इस संबंध में पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की शाम मंझनपुर कस्बा में समुदाय विशेष के जुलूस में शामिल लोगों ने " गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे लगाये।मुस्लिम समुदाय के (15-20) लोगो द्वारा जामा मस्जिद कस्बा मंझनपुर होते हुए नेहरू नगर तक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया।

Barabanki Barabanki News Barabanki Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |