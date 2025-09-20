थाने से निकलते ही युवती ने बनाई रील, डिलीट कराने पहुंचे दारोगा को चाकू से धमकाया

बाराबंकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बड्डूपुर थाना गेट से निकले के दौरान एक युवती ने इसकी रील बनाई। जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाने के दरोगा व सिपाही युवती के घर इस रील को डिलीट कराने पहुंचे तो छत पर मौजूद युवती हाथ में चाकू लहराते हुए दारोगा को ही धमका दिया।

यूपी के बाराबंकी के बड्डूपुर थाना गेट से निकले के दौरान एक युवती ने इसकी रील बनाई। जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाने के दारोगा व सिपाही युवती के घर इस रील को डिलीट कराने पहुंचे तो छत पर मौजूद युवती हाथ में चाकू लहराते हुए दारोगा को ही धमकाते हुए दिखाई दे रही है। जिससे दारोगा व सिपाही वापस लौट गए। पुलिस को दावा है कि युवती के पिता को थाने बुला कर फटकार लगाते हुए रील को डिलीट कराया गया है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवती बड्डूपुर थाना परिसर से गेट से बाहर आते दिखाई दे रही है। इसके साथ ही गाना भी बज रहा है। इसमें थाने का बोर्ड भी साफ दिखाई दे रहा है। यह रील सोशल मीडिया पर वायरल होने पर थाने में तैनात दारोगा सिपाही के साथ युवती के घर पहुंच कर रील को डिलीट कराने की बात कही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें युवती छत पर खड़ी है जबकि दारोगा सिपाही गेट पर हैं। इसमें युवती के हाथ में चाकू दिखाई दे रहा है। वह रील नहीं डिलीट करने की धमकी दे रही है।

यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी फतेहपुर जगतराम कनौजिया ने बताया कि एक युवती ने थाने से निकले हुए रील बना कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। जिसे डिलीट कराने के लिए दारोगा गए थे। लेकिन युवती नहीं मानी। इस पर उसके पिता को थाने बुला कर फटकार लगाते हुए रील को डिलीट कराया गया है।

