बुलेट पर आगे बैठकर युवती ने बनाई रील, पुलिस ने थमाया 13 हजार का चालान

बुलंदशहर से एक वीडियो सामने आया है। जिसमें एक युवती बुलेट के आगे बैठी है और युवक बाइक चला रहा है। उधर, वीडियो के वायरल होने पर पुलिस मामले को संज्ञान में लिया और बाइक का 13 हजार का चालान कर दिया।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बुलंदशहरMon, 1 Sep 2025 08:19 AM
सोशल मीडिया पर वायरल होने को लिए युवा किसी भी हद्द तक जा रह हैं। अब यूपी के बुलंदशहर से एक वीडियो सामने आया है। जिसमें एक युवती बुलेट के आगे बैठी है और युवक बाइक चला रहा है। उधर, वीडियो के वायरल होने पर पुलिस मामले को संज्ञान में लिया और बाइक का 13 हजार का चालान कर दिया।

रविवार की सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एक वीडियो यूपी पुलिस व बुलंदशहर पुलिस को टैग किया। इस वीडियो में एक युवक बुलेट बाइक पर एक युवती को बाइक की टंकी पर बैठाकर चलाता हुआ नजर आ रहा है। युवक बार-बार बुलेट से हाथ छोड़कर उसे दौड़ा रहा है। युवक और युवती दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। इसकी शिकायत मिलते ही बुलंदशहर पुलिस ने जांच शुरू की तो युवक व युवती यूट्यूबर निकले, जो आए दिन तरह तरह की वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हैं।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर लोग कार्रवाई की मांग की। उधर, पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर उसके घर पहुंच कर बाइक का विभिन्न मदों में करीब 13 हजार रुपये का चालान कर दिया है। वहीं, इस मामले में एएसपी ऋजुल कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो कोतवाली देहात क्षेत्र का है। मामले में बाइक का चालान कर दिया गया है।

बागपत में रील बनाने के दौरान नदी में गिरे छात्र

उधर, बागपत के छपरौली क्षेत्र का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां यमुना के उफान की रील बनाने के चक्कर में कुछ छात्र ढांग गिरने से नदी में जा गिरे। वहीं, मौके पर मौजूद अन्य युवकों ने बिना कोई देरी करे अपनी जान की परवाह किए बगैर यमुना में छलांग लगा दी और साथी छात्रों द्वारा इन छात्रों को बचाया लिया।

