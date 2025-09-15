girl lured a 16 year old boy to a hotel had sex with him then demanded rs 12 lakh from his father 16 साल के लड़के को फुसलाकर होटल में ले गई युवती, बनाया संबंध; फिर की 12 लाख की डिमांड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
उम्र में बड़ी एक लड़की 16 साल के लड़के को फुसलाकर होटल में ले गई। वहां उसने लड़के से संबंध बनाया। इसके बाद रेप में फंसाने की धमकी देकर लड़के के पिता से 12 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लड़की से नाबालिग लड़के की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरMon, 15 Sep 2025 07:28 AM
गोरखपुर में एक युवती पर किशोर का शारीरिक शोषण और रंगदारी वसूलने के मामले में केस दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि 16 वर्ष के किशोर को बहला-फुसलाकर युवती होटल में ले गई थी और संबंध बनाया था। उसने किशोर से ही होटल का बिल भी ऑनलाइन पेमेंट कराया था।

ऐसा कई बार करने के बाद युवती उसे फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी और उसके घर जाकर सुलह करने के नाम पर पिता से 12 लाख रुपये की मांग की थी। सुलह नहीं होने पर युवती सहजनवा थाने में रेप का केस दर्ज कराने पहुंच गई थी, लेकिन किशोर होने की वजह से केस दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने अब युवती को मारपीट, जबरन वसूली और लैंगिंग अपराध का आरोपी बनाते हुए जांच शुरू कर दी है।

सहजनवा इलाके में रहने वाले युवक ने पुलिस को बताया कि तीन वर्ष पहले उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए युवती से हुई थी। उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी। बातों में उलझाकर युवती ने उसे गीडा के एक होटल में बुलाया। वहां पर उसे कमरे में लेकर चली गई और रेप केस में फंसाने की धमकी देते हुए शारीरिक संबंध बनाया। फिर होटल का भुगतान भी उसी से कराया। इसके बाद भी वह अलग-अलग होटल में बुलाती रही और उसका शोषण करती रही।

किशोर का आरोप है कि युवती ने कई बार उससे रुपये भी लिए। वह परेशान होकर घरवालों को बताने वाला था कि इसी बीच युवती उसके घर पर पहुंच गई और पिता से 12 लाख रुपये सुलह करने के नाम पर मांगने लगी। घरवालों ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर नाबालिग बेटे को फंसाने का प्रार्थना पत्र दिया। इसकी जांच कराई गई पर केस दर्ज नहीं हुआ। बाद में पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर गीडा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है।

नाबालिग छात्रा के लापता होने पर केस

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाते हुए थाने में दर्ज कराया है।

पीड़िता की मां ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उसकी बेटी भटहट के एक स्कूल में कक्षा नौ की छात्रा है। 13 सितंबर को वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, तभी आरोपी युवक उसे अपने साथ ले गया। परिजनों के अनुसार, आरोपी युवक का मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है। किशोरी की मां ने आशंका जताई है कि युवक उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी कर सकता है। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम आनंद सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच तलाश शुरू कर दी है।

जिले में इस तरह का दूसरा मामला

इसके पहले तिवारीपुर थाने में भी इसी तरह का मामला सामने आने पर पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया गया था। तब भी युवती ही केस दर्ज कराने के लिए एसपी सिटी आफिस पहुंची थी, लेकिन किशोर होने की वजह से उलटे कानूनी दांव पेंच में युवती फंस गई थी।

