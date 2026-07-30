जिला अस्पताल में बड़ी बहन को खाना देने आई लड़की किडनैप, सिपाही हिरासत में; पहले भी जेल जा चुका है

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिला अस्पताल में बड़ी बहन को खाना देने आई लड़की किडनैप कर ली गई। सीसीटीवी जांच के बाद सिपाही को हिरासत में ले लिया गया है। सिपाही पहले भी जेल जा चुका हैं।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला अस्पताल में भर्ती बड़ी बहन को खाना देने आई दस वर्षीय बालिका का बाइक सवार वर्दीधारी ने मंगलवार की रात में अपहरण कर लिया। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस डॉयल 112 में तैनात आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। हालांकि, अभी तक बालिका का पता नहीं चल सका है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने उसे वापस जिला अस्पताल छोड़ने की जानकारी दी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसके वापस लौटने के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस जिला अस्पताल और आसपास लगे सीसी टीवी कैमरों की मदद से आगे की जांच में जुटी है। सिपाही पहले भी जेल जा चुका है।

जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज निवासी एक बालिका के पिता ने पुलिस को बताया कि वह पिछले चार वर्षों से परिवार के साथ गोरखपुर में रहकर ई-रिक्शा चलाते हैं। 27 जुलाई को उनकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे उनकी दूसरी बेटी अस्पताल में खाना लेकर पहुंची थी। बहन को खाना खिलाने के बाद वह रात करीब नौ बजे घर के लिए निकली, लेकिन देर रात तक नहीं पहुंची। इसके बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल और आसपास उसकी तलाश की। परिचितों से भी जानकारी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर बुधवार दोपहर में थाने पहुंचे।

इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर की। सीसीटीवी कैमरे में एक युवक पुलिस की वर्दी में दिखा, जो बालिका को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। पहचान करने के बाद पुलिस ने डॉयल 112 में तैनात पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पुलिसकर्मी 2025 में बंगाल की युवती से रेप व कूटरचित तरीके से आधार कार्ड बनवाने के मामले में जेल जा चुका है।

बड़ी बहन बोली, वर्दी में आया था आरोपी अस्पताल में भर्ती 13 वर्षीय बड़ी बहन ने बताया कि दोनों बहनें अस्पताल परिसर में बैठकर खाना खा रही थीं। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने एक युवक वहां आया और पता पूछने लगा। इसके बाद उसने पूछा, घर कौन जाएगा, वह बाइक से छोड़ देगा। जब उसने जाने से इनकार कर दिया तो छोटी बहन पर घर चलने का दबाव बनाने लगा और साथ लेकर चला गया। बड़ी बहन ने बताया कि आरोपी रोज आता था और काफी देर तक बहन के आगे-पीछे घूमता था। जब वह घर के लिए निकली तो वह भी उसके पीछे चला गया।

2025 में जेल गया था सिपाही, उसी पर संदेह पुलिस ने मामले में सिपाही को हिरासत में लिया है, बताया जा रहा है कि यह वही सिपाही है, जिसने तीन फरवरी 2025 को बंगाल के नदिया जिले की युवती के साथ वारदात की थी। उस समय सौरभ विश्वास नाम का युवक अपनी प्रेमिका के साथ नौकरी की तलाश में मुंबई जा रहा था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर नौ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे युवक-युवती को पुलिस वर्दी में पहुंचे सिपाही ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर रोक लिया और जबरन बाइक पर बैठाकर गोरखनाथ थाने की ओर ले गया। थाना गेट पर सौरभ को उतारते हुए सिपाही ने कहा कि युवती को महिला थाने ले जा रहा है। इसके बाद वह उसे स्पोर्ट्स कॉलेज के पास ले गया। जहां गहने लूटने की कोशिश की और विरोध पर मारपीट की। महिला के शोर मचाने पर सिपाही भाग निकला। गोरखनाथ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आधे घंटे में महिला को ढूंढ लिया और सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर छूटने के बाद वर्तमान में उसकी तैनाती डायल 112 में थी।

बयान ना होने के कारण रेप केस में बच गया था आरोपी आरोपी सिपाही एक साल पहले पकड़ा तो गया था लेकिन बंगाल की युवती के बयान ना देने के कारण रेप केस में बच गया था। पुलिस ने उसके पास से बरामद कूटरचित आधार कार्ड के आधार पर जेल भेजा और उसी में चार्जशीट दाखिल हुई थी।

एसपी सिटी डॉ कौस्तुभ ने बताया कि पुलिस ने पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। जिला अस्पताल व आसपास लगे सीसी टीवी कैमरों की मदद से जांच की जा रही है।