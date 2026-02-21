लव अफेयर में पड़ी लड़की ने मां-बाप पर ठोंका केस, जबरन बुजुर्ग से शादी कराने का आरोप

रामपुर में 15 वर्षीय किशोरी ने माता-पिता पर जबरन एक बुजुर्ग से शादी कराने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। पिता ने पहले बेटी के अपहरण की तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को CWC भेजा, मामले की जांच जारी है।

प्यार में एक किशोरी ने अपने ही माता-पिता पर केस दर्ज करा दिया। आरोप है कि माता-पिता व एक अन्य उसकी शादी जबरन एक बुजुर्ग से कराने पर आमादा हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, दूसरी ओर पिता ने 15 वर्षीय पुत्री के अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। घटना यूपी के रामपुर शहर की है। नगर मोहल्ला निवासी पिता ने दो दिन पूर्व थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है।

लड़की ने अपने माता-पिता पर केस दर्ज कराया परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में सुनवाई नहीं की। इसके बाद शुक्रवार को परिजन पुलिस अधीक्षक, रामपुर कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इसी बीच 19 फरवरी की शाम मामले में नया मोड़ आ गया। जब किशोरी की ओर से माता-पिता तथा एक अन्य परिजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। किशोरी का आरोप है कि उसके माता-पिता और तहेरे भाई मिलकर उसकी शादी एक उम्रदराज व्यक्ति से कराना चाहते हैं। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज की जाती है और उसे डराया-धमकाया जाता है। इसी कारण वह घर वापस नहीं जाना चाहती।

किशोरी को CWC भेजा गया है- पुलिस मामले को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि एक किशोरी ने अपने माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। किशोरी का कहना उसके परिजनों ने उसकी शादी किसी बुजुर्ग से तय कर दी है। जिस पर किशोरी थाने आई। किशोरी को सीडब्ल्यूसी भेज दिया गया है।

क्या कहते हैं मनोरोग विशेषज्ञ? प्यार में पड़ी किशोरी का अपने ही माता-पिता के खिलाफ मुकदमेबाजी पर उतर आना महज एक बानगी भर है। मनोरोग विशेषज्ञों के पास आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें माता-पिता शादी के बारे में फैसला करने पर बच्चों के द्वारा उनका कहा नहीं मानने और फिर बगावत पर उतर आने की समस्या को साझा कर रहे हैं। मुरादाबाद में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ.कार्तिकेय गुप्ता ने बताया कि इस तरह के मामलों के बढ़ने की वजह परिवारों में बच्चों और उनके माता-पिता के बीच संवादहीनता या फिर समुचित संवाद नहीं होना है।