दुकान जा रही लड़की को घर में बंद कर 3 घंटे गैंगरेप, गुस्से में हिंदू संगठन; चौकी पर प्रदर्शन

Gang rape in Basti: यूपी के बस्ती के एक गांव में 14 साल की एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप किए जाने की घटना सामने आई है। आरोप इसी गांव के गैर समुदाय के तीन युवकों पर है। पीड़ित किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उनके मुताबिक उनकी 14 वर्षीय बेटी गत 16 अगस्त की सुबह नौ बजे किराने की दुकान पर जा रही थी। आरोप है कि तभी रास्ते में एक घर के पास गांव के रहने वाले आरोपी शहबान, दिलशाद और रसीद ने उसे जबरन पकड़ लिया। उसका मुंह बंद कर हाथ-पैर पकड़ लिया और आरोपी शहबान के घर में लेकर चले गए। यहां करीब तीन घंटे तक उसे रखा और उसके संग दुष्कर्म किया। किसी को उन पर शक न हो, इसके लिए घर के बाहर ताला लगा कर बारी-बारी से पहरा भी दिया। इसी बीच वहां पर शहबान के परिजन भी पहुंच गए। उसकी मां और चाची ने घर में घुसकर बेटी को बुरी तरह मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही धमकी दी कि गांव में किसी को यह बात मत बताना और घर के बाहर फेंक दिया। घर पहुंची बेटी ने परिजनों को आपबीती बताई। इसकी शिकायत पुलिस में की गई। लेकिन पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रकरण में रविवार को हिन्दू संगठनों के प्रदर्शन के बाद केस दर्ज कर लिया गया।

घटना बस्ती के सोनहा थानांतर्गत असनहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की है। आरोप है कि शनिवार को घटित इस घटना में जानकारी के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। रविवार को असनहरा चौकी पर पहुंचे हिन्दू संगठन के लोग धरने पर बैठ गए। पुलिस चौकी पर मौजूद एएसपी ओपी सिंह और सीओ स्वर्णिमा सिंह से त्वरित कार्रवाई की मांग की। इसके बाद सोनहा थाने में तीनों आरोपितों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

हिंदू संगठनों ने पुलिस चौकी पर दिया धरना सोनहा थाने के एक गांव में दलित किशोरी संग गैंगरेप की घटना में कार्रवाई न होने पर हिन्दू संगठनों ने असनहरा पुलिस चौकी पर रविवार को धरना शुरू कर दिया। आरोप है कि पीड़ित ने चौकी प्रभारी असनहरा के साथ ही थाने पर भी तहरीर देकर घटनाक्रम की जानकारी दी थी। लेकिन घटना के दूसरे दिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने रविवार को असनहरा चौकी पर धरना शुरू कर दिया।